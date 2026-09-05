Θέατρο για όλους!

Ξεκίνησε, στο «Θέατρο 2510», στη Θεμιστοκλέους 52, ένα μάθημα Βιωματικού Θεάτρου & Αυτοσχεδιασμού, ανοιχτό σε ανθρώπους που αγαπούν το θέατρο.

Το θέατρο είναι μια σκηνή και ένας θεατής. Η τέχνη αυτή είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην ανθρώπινη έκπληξη, ανάσα, συμπεριφορά. Αν το δέρμα μας απλωνόταν πέρα από το σώμα μας, μια ατέλειωτη σκηνή θεάτρου θα έφτιαχνε. Κι αν τα μάτια μας δεν έβλεπαν μόνο, δεν μιλούσαν μόνο, θα έδειχναν κιόλας αυτό που η κοινωνία και ο συνάνθρωπος τους δείχνει: καθρέφτες θα γίνονταν και μέσα τους ο άνθρωπος θα ασκούνταν διαρκώς. Και κάπως έτσι, όλοι εμείς είμαστε ηθοποιοί της ζωής μας και παίζουμε με την καρδιά, το μυαλό και τον αυθορμητισμό μας. Κανείς δεν θα μας χειροκροτήσει, αποδοκιμάσει, βοηθήσει πέρα από τους λίγους και καλούς, αληθινούς, ανθρώπους της προσωπικής μας πορείας.

Στο απροσδιόριστης διάρκειας έργο μας ευτυχώς βρίσκονται και άγνωστοι άνθρωποι που μας καταλαβαίνουν, μας ακούνε, μας προσέχουνε και μας συντρέχουνε. Τέτοια περίπτωση είναι η Άντα Κουγιά, η Χαρά Νικολάου και η Μαρίνα Παντελάκη, οι εμψυχώτριες της προσπάθειας. Τρία άτομα που ασχολούνται με αυτή την υψηλή τέχνη και μέσα από τον χώρο «Θέατρο 2510» μας προσφέρουν πολύτιμα μαθήματα βιωματικού θεάτρου και αυτοσχεδιασμού. Η παρουσία μας σε αυτόν τον κόσμο είναι μια εκπληκτική δράση που θέλει τις πρόβες, τις σκηνικές οδηγίες και μαθήματα όπως αυτά που θα πάρετε στο «Θέατρο 2510».

Στο επίκεντρο το βίωμα



Η αξία του εγχειρήματος βρίσκεται στη διάθεση για ειλικρινή προσφορά και για την απουσία υστερόβουλης διάθεσης. Κοινώς, οι δημιουργοί αυτής της προσπάθειας κινούνται στο πνεύμα αν δώσεις, χωρίς να απαιτήσεις, θα πάρεις πίσω. Και πρώτα απ’ όλα τη συμμετοχή. Αυτός ο χώρος είναι ανοιχτός για όλους και αρκεί η εξερευνητική διάθεση, η συμπεριφορά μικρού παιδιού που θέλει να μάθει, για να μπεις σε αυτόν τόπο καταφύγιο-απόδραση για να χαθείς στη μαγεία του θεάτρου. Σκοπός δεν είναι γίνετε ηθοποιοί και να μπει το όνομά σας στη μαρκίζα. Σκοπός είναι η αμφίδρομη διαδικασία της μάθησης. Αν οι τρεις εμψυχώτριες σας μεταφέρουν τη γνώση και την αγάπη τους γι’ αυτή την τέχνη, εσείς θα τους δώσετε την άδολη προσέγγιση και πραγματικά αθώα συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται το βίωμα, η πρώτη ύλη για καθετί καλλιτεχνικό, εκφραστικό, ποιητικό. Η καθημερινότητα, η ρουτίνα και οι υποχρεώσεις έχουν ρωγμές που κρύβουν το φως και τις αστραπές της ζωής που προσδοκάμε. Στο «Θέατρο 2510» τα φωτόδεντρα, τα φωτοδάση, θα ορθωθούν πάνω από τα γκρίζα σύννεφα και θα σας κάνουν, σίγουρα, καλύτερους.

Δηλώστε συμμετοχή



Και επειδή τα λόγια είναι ωραία, όμως οι πράξεις «μιλάνε» ουσιαστικότερα, διαβάστε όλα τα χρηστικά και δηλώστε συμμετοχή. Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου:

Το μάθημα προσφέρεται σε τρία διαφορετικά τμήματα μέσα στην εβδομάδα, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να επιλέξει το τμήμα που ταιριάζει καλύτερα στο πρόγραμμά του, ανάλογα με την ημέρα και την ώρα που τον εξυπηρετεί.

Κάθε συνάντηση θα ξεκινά με ασκήσεις που ενεργοποιούν το σώμα, τη φωνή και την παρατηρητικότητα και θα εξελίσσεται σε αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων, δημιουργία χαρακτήρων και δουλειά πάνω σε σκηνές. Στόχος δεν είναι μόνο η εκμάθηση τεχνικών, αλλά η άμεση εφαρμογή τους στη σκηνή.

Από το παιχνίδι στον χαρακτήρα

Στο επίκεντρο βρίσκεται το βίωμα. Μέσα από ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και αυθορμητισμού, οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με την κίνηση και την έκφραση, θα δουλέψουν τη φωνή και τον λόγο και θα εξερευνήσουν τον ρυθμό, τη σιωπή και τη σκηνική παρουσία.

Ο αυτοσχεδιασμός θα αποτελέσει βασικό εργαλείο της διαδικασίας. Μέσα από διαφορετικές σκηνικές συνθήκες, οι συμμετέχοντες θα μάθουν να ακούν και να παρατηρούν τον συμπαίκτη τους, να αντιδρούν αυθόρμητα και να δημιουργούν σχέσεις και σκηνές χωρίς να γνωρίζουν εξαρχής πού θα οδηγηθούν.

Παράλληλα, θα δουλέψουν πάνω στη δημιουργία και ανάλυση χαρακτήρων μέσα από θεατρικά έργα και συγκεκριμένες σκηνές. Οι χαρακτήρες θα εξετάζονται μέσα από τις επιθυμίες, τους στόχους, τις συγκρούσεις, τις σχέσεις και τις επιλογές τους, ενώ η ανάλυση θα μεταφέρεται άμεσα στη σκηνή μέσα από δοκιμές και αυτοσχεδιασμούς.

Η εργασία πάνω στα θεατρικά κείμενα θα συνδυάζεται με πρακτική εφαρμογή, ώστε οι συμμετέχοντες να ανακαλύπτουν πώς μια δραματουργική πληροφορία, μια σκέψη ή ένα συναίσθημα μετατρέπεται σε σκηνική πράξη.

Κεντρική θέση στη διαδικασία έχει και η σχέση μεταξύ των ηθοποιών. Η ακρόαση, η παρατήρηση, η αντίδραση, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία αποτελούν βασικά εργαλεία για τη δημιουργία μιας ζωντανής σκηνής.

Από τη σκηνή στην παράσταση

Καθώς η χρονιά θα προχωρά, οι αυτοσχεδιασμοί, οι χαρακτήρες και οι σκηνές που θα δημιουργούνται θα μπορούν να εξελιχθούν σε μεγαλύτερο σκηνικό υλικό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν πάνω σε ολοκληρωμένες σκηνές και να συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργίας μιας θεατρικής σύνθεσης.

Στόχος, εφόσον το επιτρέψει η πορεία του μαθήματος και το υλικό που θα προκύψει, είναι στο τέλος της χρονιάς να υπάρξει παρουσίαση work in progress ή ολοκληρωμένης παράστασης.

Στο πλαίσιο της θεατρικής εκπαίδευσης θα υπάρχει επίσης δυνατότητα εθελοντικής συμμετοχής στην παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, ώστε οι συμμετέχοντες να έρχονται σε επαφή με διαφορετικές σκηνοθετικές και υποκριτικές προσεγγίσεις και να συζητούν στη συνέχεια όσα παρατήρησαν.

Το μάθημα απευθύνεται τόσο σε εκείνους που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο θέατρο όσο και σε ανθρώπους με προηγούμενη εμπειρία που θέλουν να συνεχίσουν να εξερευνούν τον ρόλο, τον χαρακτήρα, τον αυτοσχεδιασμό και τη σκηνική σχέση. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από πριν πώς «πρέπει» να παίξεις. Χρειάζεται διάθεση για συμμετοχή, παιχνίδι, παρατήρηση και συνεργασία.

INFO

Μάθημα Βιωματικού Θεάτρου & Αυτοσχεδιασμού

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2026

Επιλέγετε το τμήμα που σας εξυπηρετεί, ανάλογα με την ημέρα και την ώρα που σας ταιριάζει:

Δευτέρα: 19:00–21:00 | Μαρίνα Παντελάκη

Τετάρτη: 18:00–20:00 | Χαρά Νικολάου

Παρασκευή: 18:00–20:00 | Άντα Κουγιά

Χώρος: Θέατρο 2510, Θεμιστοκλέους 52

Για πληροφορίες και συμμετοχές:

[email protected]

[email protected]

