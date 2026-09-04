Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιες είναι οι καλύτερες ατάκες για φλερτ - Και η απάντηση ίσως να απογοητεύσει

Σε μια εποχή, όπου το φλερτ αποτελεί διαδικτυακό προνόμιο, ρωτήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ποιες είναι οι καλύτερες - και πιο επιτυχημένες - ατάκες για φλερτ.

Κάποτε, για να φλερτάρεις, έπρεπε απλώς να βρεις το θάρρος να πλησιάσεις κάποιον και να του μιλήσεις. Σήμερα, πριν καν στείλουμε ένα «γεια», έχουμε προλάβει να δούμε το Instagram του, να κάνουμε ένα μικρό background check και, πιθανότατα, να ζητήσουμε από το ChatGPT να μας πει τι ακριβώς πρέπει να γράψουμε. Γιατί το φλερτ έχει αλλάξει και μαζί του άλλαξε και ο τρόπος που εκφραζόμαστε.

Το 2026, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει με ένα like σε μια φωτογραφία του 2023, να συνεχιστεί με ένα reaction σε ένα story και να καταλήξει σε ένα «τι κάνεις;» που θα γράψουμε, θα σβήσουμε, θα ξαναγράψουμε και τελικά θα στείλουμε χωρίς τελεία, γιατί η τελεία θεωρείται κάπως «επιθετική».

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