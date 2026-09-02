Κυψέλη: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 43χρονο και την 38χρονη για το νεκρό βρέφος στο διαμέρισμα

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία απο πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης, που δηλώνουν γονείς του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία απο πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατα συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους που βρέθηκε κατακρεουργημένο στο διαμέρισμά τους στην Κυψέλη.

Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία- οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με προσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη.

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