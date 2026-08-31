Τέλος εποχής: Τελευταία ημέρα για το Notos στην Αιόλου και Σταδίου - Γιατί μπαίνει «λουκέτο»

Έπειτα από 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας στο πολυκατάστημα Notos στην συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα μπαίνει «λουκέτο».

Έπειτα από 25 και πλέον χρόνια λειτουργίας στο πολυκατάστημα Notos στην συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στην Αθήνα μπαίνει «λουκέτο».

Η αναστολή της λειτουργίας του προκύπτει μετά από απόφαση των ιδιοκτητών του κτιρίου να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/24 και η εταιρεία πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις.

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