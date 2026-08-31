5 Πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν ξεκινήσεις το δικό σου e-shop

Αν σου έχει περάσει έστω και μια φορά από το μυαλό να ανοίξεις e-shop είτε για το έξτρα εισόδημα είτε για να δημιουργήσεις μια επιχείρηση από το μηδέν, σίγουρα ξέρεις ότι δεν είναι και το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.

Ναι, η δημιουργία ενός e-shop ακούγεται (και είναι) μια φανταστική περιπέτεια, όμως πίσω της κρύβονται απαιτήσεις και αποφάσεις καθόλου εύκολες.

Για να μη βρεθείς προ εκπλήξεως, συγκέντρωσα τα 5 βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρεις και να προετοιμάσεις, ώστε το e-shop σου να μη γίνει απλώς άλλο ένα site στο χάος του διαδικτύου, αλλά μια κερδοφόρα επιχείρηση.

1. Βρες τη δική σου «γωνιά» στην αγορά

Το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις στο ξεκίνημα είναι να προσπαθήσεις να πουλήσεις «τα πάντα στους πάντες» και να θεωρήσεις ότι επειδή εσύ θες κάτι να πουλήσεις, ε οι άλλοι θα το αγοράσουν. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι άλλοι; Καλύπτει όντως ένα κενό στην αγορά το προϊόν σου;

Πριν στήσεις το οτιδήποτε, κάνε μια ειλικρινή έρευνα αγοράς. Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σου; Τι κάνουν καλά και πού υστερούν; Υπάρχει πραγματική ζήτηση για αυτό που θέλεις να πουλήσεις ή απλώς αρέσει σε εσένα και στους φίλους σου; Βρες εκείνο το μοναδικό χαρακτηριστικό (το USP σου) που θα κάνει έναν πελάτη να προτιμήσει εσένα και όχι έναν «κολοσσό» του εμπορίου και τότε, μόνο τότε, ξεκίνα να χτίζεις το online κατάστημά σου.

2. Αν δεν σε βλέπουν, δεν υπάρχεις

Και άντε πες το φτιάχνεις το e-shop, και πουλάς κάτι πραγματικά ενδιαφέρον και υπάρχει όντως ζήτηση. Πού θα σε βρει το κοινό σου; Με άλλα λόγια, είναι μεγάλο λάθος να ξοδέψεις όλο σου το κεφάλαιο για να φτιάξεις το site και να μην κρατήσεις τίποτα για την προώθησή του.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η στρατηγική σου και δεν γίνεται να μην ξέρεις τι είναι το digital marketing πριν ξεκινήσεις. Στην ουσία πρόκειται για το σύνολο των ενεργειών που κάνεις στο διαδίκτυο, από τις διαφημίσεις στα social media (Meta, TikTok) και τη Google, μέχρι τα newsletters και τη βελτιστοποίηση της σελίδας σου για τις μηχανές αναζήτησης (SEO), με σκοπό να προσελκύσεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν αυτό που πουλάς. Χωρίς ένα σταθερό budget για digital marketing, το e-shop σου θα παραμείνει αόρατο.

3. Πώς θα φτάσει το δέμα στο χέρι του πελάτη;

Το e-commerce δεν σταματάει στο κουμπί «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Ίσα-ίσα, εκεί ξεκινάει το πιο βασικό κομμάτι: η εφοδιαστική αλυσίδα.

Πού θα αποθηκεύεις τα προϊόντα σου; Ποιος θα αναλάβει να τα πακετάρει προσεκτικά ώστε να μη φτάσουν σπασμένα; Και κυρίως, με ποιες εταιρείες courier θα συνεργαστείς; Οι πελάτες σήμερα είναι απαιτητικοί και οι εταιρείες courier, στην καλύτερη, πάσχουν. Ναι, οι χρήστες θέλουν το δέμα τους γρήγορα, με φθηνά μεταφορικά και με δυνατότητα εύκολης επιστροφής αν κάτι δεν τους κάνει, που σημαίνει πως αν το delivery σου «μπάζει», οι αρνητικές κριτικές θα έρθουν πιο γρήγορα από όσο φαντάζεσαι, ακόμα κι αν δεν φταις εσύ!

4. Η γραφειοκρατία που δεν μπορείς να αποφύγεις

Ας μιλήσουμε για το λιγότερο "sexy" αλλά απολύτως απαραίτητο κομμάτι: τα νομικά και τα φορολογικά. Για να πουλήσεις έστω και ένα προϊόν online νόμιμα, πρέπει να κάνεις έναρξη επιχείρησης στην εφορία, να γραφτείς στο ΓΕΜΗ και να συνδέσεις τα συστήματά σου με το MyDATA για την έκδοση αποδείξεων.

Παράλληλα, πρέπει να εξασφαλίσεις ότι το site σου συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) - ναι, αυτά τα κουτάκια με τα cookies που όλοι αποδεχόμαστε χωρίς να διαβάζουμε - και ότι οι όροι χρήσης σου προστατεύουν τόσο εσένα όσο και τον καταναλωτή. Ένας καλός λογιστής και ένας δικηγόρος είναι οι πρώτοι σου σύμμαχοι εδώ.

5. Η εμπειρία του πελάτη (UX) και η ευκολία στην πληρωμή

Ωραία, ας πούμε ότι τα έκανες όλα σωστά μέχρι εδώ, μπήκε ο πελάτης στο e-shop σου και… βγήκε. Αν η σελίδα κάνει πάνω από 3 δευτερόλεπτα να φορτώσει, δεν θα τον ξαναδείς. Αν προσπαθεί να αγοράσει από το κινητό του και τα κουμπιά είναι τόσο μικρά που δεν μπορεί να τα πατήσει, θα πάει στον ανταγωνιστή επίσης.

Το e-shop σου πρέπει να είναι γρήγορο, πεντακάθαρο στην πλοήγηση και να προσφέρει επιλογές, όχι μόνο στα προϊόντα αλλά και στις πληρωμές: ο πελάτης σήμερα θέλει πληρωμή με κάρτα, Apple Pay/Google Pay, IRIS (που πλέον είναι must στην Ελλάδα), αντικαταβολή, ακόμα και επιλογές "Buy Now Pay Later" (τύπου Klarna, δηλαδή δόσεις χωρίς κάρτα). Όσο πιο εύκολο του το κάνεις, τόσο πιο πιθανό είναι να ολοκληρώσει την αγορά.

Βήμα-βήμα, με σωστό πλάνο και πολλή όρεξη, η πρώτη σου online πώληση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Καλή αρχή!