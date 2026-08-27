Η Έριν Μπρόκοβιτς επέστρεψε: Η διάσημη ακτιβίστρια αντιμετωπίζει τώρα τη Meta και την Google

Η διάσημη ακτιβίστρια που έγινε ταινία στο Χόλιγουντ επανέρχεται στο προσκήνιο αγωνιζόμενη ενάντια στην αδιαφάνεια των μεγάλων κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη

Πριν από 26 χρόνια, η ιστορία της Έριν Μπρόκοβιτς έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Χόλιγουντ. Η ομώνυμη ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ, που κυκλοφόρησε το 2000, απέφερε σχεδόν 260 εκατ. δολάρια και έκανε την Τζούλια Ρόμπερτς την πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιό της εποχής. Η Ρόμπερτς πήρε 20 εκατ. δολάρια και κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Η πραγματική Έριν Μπρόκοβιτς, όμως, δεν ήταν κινηματογραφική ηρωίδα. Ήταν μια γυναίκα χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση, μητέρα τριών παιδιών, που έπειτα από σοβαρό τροχαίο αντιμετώπιζε σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες. Κι όμως, τα έβαλε με έναν από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους της Καλιφόρνιας, την Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

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