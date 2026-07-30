Η «Κοσμική Αγάπη» του Νικόλα Φραγκιουδάκη έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Stand-up, μουσική και ζώδια συναντιούνται σε μια ξεκαρδιστική παράσταση στο Θέατρο Κήπου.

Η «Κοσμική Αγάπη» έρχεται στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 στο Θέατρο Κήπου, για μια μοναδική παράσταση που υπόσχεται άφθονο γέλιο, μουσική και… αστρολογικές αποκαλύψεις.

Αυτό το καλοκαίρι, ο Νικόλας Φραγκιουδάκης επιστρέφει στη σκηνή πιο αστείος, πιο μουσικός και πιο αστρολογικός από ποτέ. Γνωστός από τα viral βίντεό του στα social media με επίκεντρο τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές καθημερινές καταστάσεις, παρουσιάζει ένα ολοκαίνουργιο stand-up comedy show που συνδυάζει χιούμορ, μουσική και συναστρίες σε μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία.

Στο πλευρό του βρίσκεται η Joanna Drigo, μόνιμη συνεργάτιδά του, η οποία με την κιθάρα και τη φωνή της δίνει στη βραδιά τη δική της φωτεινή μουσική ταυτότητα. Φέτος, στην παρέα προστίθεται και ο Tom Yosi στις ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες, εμπλουτίζοντας την παράσταση με φρέσκο ήχο και δυναμική σκηνική ενέργεια.

Η «Κοσμική Αγάπη» είναι ένα ταξίδι όπου τα ζώδια, η αγάπη, οι σχέσεις και η καθημερινότητα συναντούν το stand-up comedy, τον αυτοσαρκασμό και τη ζωντανή μουσική. Μια παράσταση γεμάτη αυθορμητισμό, τραγούδια και στιγμές στις οποίες το κοινό γελά, ταυτίζεται και γίνεται μέρος ενός μοναδικού σύμπαντος γεμάτου αστερισμούς και γέλια.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Νικόλας Φραγκιουδάκης: «Η Κοσμική Αγάπη είναι αυτό που συμβαίνει όταν ο Λέων γνωρίζει τον Υδροχόο, η κιθάρα συναντά το μικρόφωνο και το σύμπαν αποφασίζει να γελάσει μαζί μας. Φέτος, πιο πολύ από ποτέ, πιστεύουμε στην αγάπη – την κοσμική, την αστεία, τη δική μας.»

Παραγωγή: SoLar Productions

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