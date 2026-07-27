Το Cointreau Margarita Challenge επιστρέφει για 6η συνεχόμενη χρονιά γιορτάζοντας την παγκόσμια δημιουργικότητα

Ο διαγωνισμός Cointreau Margarita Challenge επιστρέφει για 6η χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς για επαγγελματίες bartenders.

360 Cocktail Bar, συγκεντρώνοντας κορυφαίους bartenders από την Ελλάδα, την Ουκρανία, την Πολωνία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία.

Oι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε μια σειρά δημιουργικών δοκιμασιών, παρουσιάζοντας παράλληλα τη Margarita που τους χάρισε την πρόκριση στον ημιτελικό. Την Ελλάδα εκπροσώπησε επάξια ο Aλέξανδρος Αγγελής από το Manko Athens.

Νικήτρια αναδείχθηκε η Dariia Khodakivska από την Ουκρανία, η οποία θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στον παγκόσμιο τελικό που θα διεξαχθεί στο Παρίσι και την Angers της Γαλλίας, γενέτειρα του Cointreau.

Τις συμμετοχές αξιολόγησε τριμελής κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τον Μπάμπη Καϊδαλίδη, ιδρυτή του Athens Bar Show και του Bar Academy Group, τον Lukasz Chodacki, νικητή του Ευρωπαϊκού Τελικού και παγκόσμιο φιναλίστ του Cointreau Margarita Challenge 2025, καθώς και τον Μάνο Μαντζαρίδη, Global Wild Card Finalist του διαγωνισμού το 2025 και Bar Manager του Naked Athens. Πέρα από τον διαγωνιστικό χαρακτήρα, το Cointreau Margarita Challenge αποτελεί μια παγκόσμια πλατφόρμα που ενισχύει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την εξέλιξη της διεθνούς κοινότητας των bartenders μέσω εκπαιδευτικών εμπειριών και του δικτύου Cointreau Collective.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Kevin Sueiro, Global Brand Ambassador του Cointreau: « Στόχος του Cointreau Margarita Challenge είναι να φέρνει κοντά την παγκόσμια κοινότητα των bartenders, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα, τη διαφορετικότητα και το πάθος που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο bartending.»