Philips 24B2D5300: Δοκιμάσαμε την πρώτη αυτόνομη dual-sided οθόνη στον κόσμο

Δοκιμάσαμε τη νέα Philips 24B2D5300 και διαπιστώσαμε πώς ο πρωτοποριακός σχεδιασμός με δύο οθόνες σε μία συσκευή αλλάζει εντελώς τους κανόνες στους επαγγελματικούς χώρους.

Οι περισσότερες οθόνες στην αγορά προσπαθούν να γίνουν μεγαλύτερες, πιο φωτεινές ή πιο γρήγορες. Η νέα Philips 24B2D5300 όμως, που έφτασε πρόσφατα στα χέρια μας, κάνει κάτι πολύ πιο έξυπνο: τοποθετεί δύο πλήρεις οθόνες σε μία συσκευή - μία μπροστά και μία πίσω - αλλάζοντας εντελώς τον τρόπο που δουλεύουμε, παρουσιάζουμε και συνεργαζόμαστε.

Δεν πρόκειται για ένα ακόμη τυπικό monitor γραφείου. Είχαμε την ευκαιρία να τη δοκιμάσουμε σε πραγματικές συνθήκες και διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σχεδιασμού.

Δύο άνθρωποι, μία οθόνη: Πώς είναι στην πράξη;

Το πρώτο πράγμα που σε εντυπωσιάζει μόλις τη βγάλεις από το κουτί είναι ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της. Η Philips έχει τοποθετήσει ένα πάνελ IPS 23,8 ιντσών σε κάθε πλευρά της συσκευής, επιτρέποντας σε δύο ανθρώπους να βλέπουν ταυτόχρονα, καθισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλο.

Δοκιμάζοντάς τη σε συνθήκες καθημερινής εργασίας και συνεργασίας, καταλάβαμε αμέσως πού βρίσκεται η πραγματική της αξία:

Σε χώρους υποδοχής και reception (ξενοδοχεία, τράπεζες, ιατρεία): Είναι ίσως το πιο ιδανικό σενάριο χρήσης. Ο υπάλληλος χειρίζεται το δικό του περιβάλλον εργασίας, ενώ ο επισκέπτης απέναντι βλέπει καθαρά τις πληροφορίες, τις κρατήσεις ή τα έγγραφα που χρειάζεται να επιβεβαιώσει.

Σε meeting rooms & γραφεία: Η επικοινωνία γίνεται απόλυτα φυσική. Αντί να μαζεύονται όλοι γύρω από ένα laptop, ο καθένας βλέπει την οθόνη από τη δική του πλευρά.

Το καλύτερο; Η βάση της περιστρέφεται εύκολα κατά 180 μοίρες, κάνοντας την αλλαγή προσανατολισμού υπόθεση δευτερολέπτων.

Διπλή λειτουργικότητα χωρίς το χάος των καλωδίων

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που σημειώσαμε κατά τη διάρκεια της δοκιμής είναι η τεράστια εξοικονόμηση χώρου. Προσφέρει την ευελιξία ενός διπλού setup, χωρίς να γεμίζει το γραφείο με βάσεις και καλώδια.

DualView & SmartView: Μας επέτρεψε είτε να κάνουμε καθρέφτισμα (mirroring) της εικόνας στην πίσω πλευρά, είτε να επεκτείνουμε την επιφάνεια εργασίας. Η ταυτόχρονη προβολή εφαρμογών διευκολύνει το multitasking χωρίς το συνεχές «alt-tab».

Ένα καλώδιο USB-C αρκεί: Κάθε πλευρά διαθέτει τη δική της θύρα USB-C. Συνδέσαμε το laptop με ένα μόνο καλώδιο και είχαμε ταυτόχρονα μεταφορά εικόνας, δεδομένων αλλά και φόρτιση. Λιγότερα καλώδια, απόλυτα καθαρό γραφείο.

Εικόνα, 120Hz και ξεκούραστη χρήση

Η Philips δεν έμεινε μόνο στην πρωτότυπη ιδέα, αλλά φρόντισε και την ποιότητα της εικόνας. Και στα δύο Full HD IPS πάνελ, τα χρώματα αποδόθηκαν εξαιρετικά φυσικά με μεγάλες γωνίες θέασης.

Αυτό που κάνει τη διαφορά στην καθημερινή χρήση είναι ο ρυθμός ανανέωσης 120Hz. Η κύλιση στις ιστοσελίδες, τα έγγραφα και τα βίντεο γίνονται με μια αισθητά πιο ομαλή αίσθηση σε σχέση με τα τυπικά monitors των 60Hz. Παράλληλα, μετά από πολλές ώρες συνεχόμενης εργασίας, οι τεχνολογίες SoftBlue, Eyesafe και Flicker-Free κράτησαν τα μάτια μας ξεκούραστα, περιορίζοντας το επιβλαβές μπλε φως.

Το τελικό μας συμπέρασμα

Η νέα Philips 24B2D5300 δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ανούσια specs, αλλά επειδή λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα. Βάζοντας δύο οθόνες σε μία συσκευή, εξοικονομεί πολύτιμο χώρο, αναβαθμίζει τη συνεργασία και δημιουργεί νέα δεδομένα για κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο.

Είναι από εκείνα τα προϊόντα που, μόλις τα δοκιμάσεις στην πράξη, αναρωτιέσαι γιατί δεν υπήρχαν νωρίτερα.