PAF x Γιώργος Δημητριάδης: Μια ξεχωριστή γαστρονομική συνάντηση στο Παγκράτι

Το PAF υποδέχεται για ένα ξεχωριστό event τον chef Γιώργο Δημητριάδη, σε μια συνεργασία που φέρνει την εμπειρία της υψηλής γαστρονομίας στη σύγχρονη, ανεπιτήδευτη φιλοσοφία του street food.

Με σημαντική διεθνή πορεία, ο Γιώργος Δημητριάδης έχει περάσει από κορυφαίες ευρωπαϊκές κουζίνες, μεταξύ των οποίων το KOAN στην Κοπεγχάγη με δύο αστέρια Michelin και το Maaemo στο Όσλο με τρία αστέρια Michelin, καθώς και εστιατόρια στην Ισπανία.

Στο ελληνικό κοινό έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef Ελλάδας. Για μία βραδιά, η δημιουργική του ματιά συναντά την κουζίνα και τη φιλοσοφία του PAF σε ένα guest event με ειδικά σχεδιασμένο menu, όπου η τεχνική της υψηλής γαστρονομίας συναντά την αμεσότητα και την ελευθερία του street food.

Pizza, aperitivo, focaccia και νέες δημιουργίες γίνονται το πεδίο αυτής της συνεργασίας, σε μια βραδιά που παραμένει πιστή σε αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα του PAF: καλό φαγητό, δημιουργικότητα και διάθεση για πειραματισμό.

PAF x Γιώργος Δημητριάδης

30 Ιουλίου 2026 20.00

PAF, Βαρνάβα, Παγκράτι

One night. Two perspectives. One kitchen.