Lamda Casual Dining: Μια νέα γαστρονομική εποχή με την υπογραφή του chef Γιάννη Μαρκαδάκη

Στο γραφικό λιμανάκι της Βασιλικής, σε ένα πέτρινο κτίριο του 1846, με θέα στο γαλάζιο, εκεί όπου η πέτρα συναντά το φως του Ιονίου και τα τραπέζια απλώνονται σχεδόν πάνω στη θάλασσα, το Lamda Casual Dining επιστρέφει για το τρίτο του καλοκαίρι, παρουσιάζοντας το ανανεωμένο μενού του με την υπογραφή του καταξιωμένου chef Γιάννη Μαρκαδάκη.

Ο Γιάννης Μαρκαδάκης, με 20ετή παρουσία στον χώρο της εστίασης σε Ελλάδα και εξωτερικό, από τη Νέα Υόρκη και τη Βαρκελώνη έως το Dubai, υπογράφει το νέο μενού του Lamda. Μαζί με την ομάδα του επιλέγει εκλεκτές πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς και δημιουργεί μια σύγχρονη γαστρονομική πρόταση που παραμένει πιστή στις ελληνικές γεύσεις, την εποχικότητα και τον χαρακτήρα του τόπου. Το αποτέλεσμα είναι πιάτα με καθαρή ταυτότητα, που ισορροπούν διακριτικά ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη δημιουργική έκφραση.

Η ίδια φιλοσοφία περνά και στα γλυκά, όπου το παραδοσιακό συναντά το μοντέρνο και οι διεθνείς επιρροές συνομιλούν με την ελληνική γευστική μνήμη. Το αποτέλεσμα είναι επιδόρπια που κλείνουν το γεύμα με κομψότητα, χωρίς υπερβολές.

Την εμπειρία συμπληρώνει μια προσεγμένη λίστα κρασιών με επίκεντρο τον ελληνικό αμπελώνα και ξεχωριστές επιλογές από παραγωγούς του Ιονίου, σχεδιασμένη για να συνοδεύει αρμονικά τις γεύσεις του μενού.

Στην τρίτη του χρονιά, το Lamda Casual Dining επιστρέφει πιο ώριμο, πιο συγκεντρωμένο και πιο σίγουρο για τη θέση του στον γαστρονομικό χάρτη της Λευκάδας. Ένας λόγος να φτάσεις στη Βασιλική. Και ένας ακόμα καλύτερος λόγος να επιστρέψεις.

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Λιμάνι Βασιλικής, 31082 Λευκάδα

+30 2645 031531