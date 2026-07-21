Η CANDIA αναδείχθηκε «Sales Company of the Year – Growth» στα Sales Excellence Awards 2026

Η βράβευση έρχεται σε μία περίοδο ιδιαίτερα θετικών επιδόσεων για την εταιρεία.

Η CANDIA απέσπασε το Bronze βραβείο στα Sales Excellence Awards 2026 στην σημαντική κατηγορία «Sales Company of the Year – Growth», μια διάκριση που αναγνωρίζει τη δυναμική αναπτυξιακή της πορεία και τη στρατηγική με την οποία ενισχύει σταθερά την παρουσία της στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές.

Η βράβευση έρχεται σε μία περίοδο ιδιαίτερα θετικών επιδόσεων για την εταιρεία, με αύξηση των συνολικών πωλήσεων σε όλα τα κανάλια και τις αγορές, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα ενός επιχειρηματικού μοντέλου που βασίζεται στην καινοτομία, τη συνέπεια, την ποιότητα και τη διαρκή ενίσχυση του δικτύου συνεργατών της.

Η διάκριση αντικατοπτρίζει τη διαχρονική επένδυση της CANDIA στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, στην καθετοποιημένη ελληνική παραγωγή και στην ενίσχυση ισχυρών συνεργασιών σε κάθε κανάλι της αγοράς.

Πάνω απ’ όλα, η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας των ανθρώπων της CANDIA, των συνεργατών και των καταστημάτων που εκπροσωπούν καθημερινά το brand σε Ελλάδα, Ευρώπη και Ασία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαρκή αναπτυξιακή του πορεία.

Με αφορμή τη διάκριση, Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CANDIA Μιχάλης Χ. Βελιβασάκης δήλωσε:

«Η ανάπτυξη δεν είναι ποτέ αποτέλεσμα μιας στιγμής. Είναι το αποτέλεσμα της συνέπειας, της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης που χτίζεται καθημερινά. Η συγκεκριμένη διάκριση ανήκει στους ανθρώπους της CANDIA, στους συνεργάτες μας και σε όλους όσοι πορεύονται μαζί μας.

Τους ευχαριστούμε θερμά και συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση να επενδύουμε στην ποιότητα, στην καινοτομία και στην ελληνική παραγωγή, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία μας στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές.»

Το βραβείο παρέλαβαν, εκ μέρους της CANDIA, ο Διευθυντής Retail, Γιάννης Βελιβασάκης, και ο Διευθυντής Marketing, Έκτορας Κωστάκης.