Το τεράστιο άλμα της ανθρωπότητας: Όταν ο Νιλ Άρμστρονγκ έκανε τα πρώτα βήματα στη Σελήνη

Μια μέρα σαν σήμερα, στις 21 Ιουλίου του 1969, o Νιλ Άρμστρονγκ έκανε τα πρώτα βήματα στην Σελήνη και έγραψε Ιστορία με λίγες λέξεις.

Στις 21 Ιουλίου 1969, ήταν ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα. Υπό κανονικές συνθήκες, θα ήταν άλλη μια μέρα, σε μια χώρα που η δημοκρατία είχε δολοφονηθεί δύο χρόνια πριν και πάσχιζε να βρει τον βηματισμό της.

Όμως, αυτή η ένδειξη του ημερολογίου θα έμενε για πάντα χαραγμένη στην ιστορική μνήμη. Από το ένα άκρο του πλανήτη μέχρι το άλλο, οι άνθρωποι κοιτούσαν τον ουρανό. Εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο Νιλ Άρμστρονγκ «κουβαλούσε» την ανθρωπότητα μαζί του και έκανε τα πρώτα βήματα στη Σελήνη.

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