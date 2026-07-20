«Guernica»: Τα αλάνια που κρατάνε τον ήλιο πάνω από τα τσιμέντα

Το Gazzetta άκουσε το άλμπουμ «Guernica» (Pineline Music Lab), τη νέα δισκογραφική δουλειά του ράπερ Ήρωα. Απλά ακαταμάχητο!

Και πώς να ζήσεις στην πόλη που το τσιμέντο δεν σταματά να πουλιέται και το σφυροκόπημα των τοίχων είναι ο μοναδικός ήχος που συνοδεύει τους ζωντανούς-νεκρούς ανθρώπους; Φτιάχνεις το καφέ σου όπως τον έμαθες στα ανέμελα 80’s και στα ζόρικα 00’s: λίγο γλυκό και πολύ πικρό για να σου θυμίζει ότι εδώ δεν παίζουμε, εδώ ζούμε μόνο και παλεύουμε να επιβιώσουμε. Με ένα καλά τσακισμένο μπιτ πατάμε στον δρόμο που μας ανήκει και είναι γεμάτος πολεοδομικά σχέδια, κτήρια που καταρρέουν, τρυπάνια που σκάβουν και σακούλες πάντα γεμάτες και μόνιμα άδειες. Αφήνεσαι στον ρυθμό του κυνηγητού, της σύγκρουσης και στην πορεία της ιπτάμενης φωτιάς. Και μετά ό,τι είναι να γίνει ας γίνει!



Εσύ δεν ζήτησες πινέλα και καμβά. Δεν ζήτησες νεκρές φύσεις, νεκρούς ανθρώπους, νεκρό μέλλον. Τα γκριζόμαυρα γεωμετρικά σχήματα γίνονται τόπος να ξαποστάσουν οι κρανοφόροι, οι εντολοδόχοι, οι προβοκάτορες, οι ασφαλίτες, οι έμποροι του τζόγου, των ουσιών και των σπιτιών που δεν μας ανήκουν. Οι βόμβες δεν έρχονται από ψηλά, αλλά από πολυτελή γραφεία και οθόνες τηλεοράσεων και κινητών. Και εσύ ο ανώνυμος πολίτης που θες να κρατήσεις το μυαλό σου στα χέρια σου, γίνεσαι ο ήρωας που πρέπει να γίνεις. Και έρχεται ο Ήρωας με το άλμπουμ που σου αξίζει, την «Guernica» για τα αλάνια που κρατάνε τον ήλιο πάνω από τα τσιμέντα.

Άλμπουμ δυναμίτης!



Ο Ήρωας μας δίνει ένα άλμπουμ δυναμίτη! Στα 34 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα που διαρκεί δεν χαλαρώνεις ποτέ, αφομοιώνεις την ένταση που σου προσφέρει και τον ωμό δυναμισμό που σε κάνει λίγο πιο ανάλαφρο και λίγο πιο δυνατό. Η ραχοκοκαλιά του δίσκου είναι το θάρρος και ο λόγος απάντηση στη βαρβαρότητα που βιώνουμε. Η ουσία της ραπ και της χιπ-χοπ κουλτούρας συγκεντρώνεται ατόφια στην «Guernica». Και όπως το διάσημο έργο του Πικάσο απεικόνισε τη φρίκη του ισπανικού Εμφυλίου και το τραγικό αποτέλεσμα των φασιστικών βομβών, έτσι και ο Ήρωας αποτυπώνει τη σχεδόν διαλυμένη πόλη μας.



Αυτά που ζούμε και αυτά που βιώνουμε κρέμονται, κρατιούνται, από μια κλωστή και είναι αυτό το νήμα που οι άνθρωποι από τα κάτω πλέκουν που μας κρατά όρθιους και μαχητές. Το μαχητικό πνεύμα κρατά την ανυποχώρητη φωνή του Ήρωα και «γεμίζει» το πάτημά του πάνω στο μπιτ. Οι κλασικοί ραπ δρόμοι αφήνουν χώρο για την ικανότητά του στην αφήγηση της ιστορίας-τραγουδιού και στο να σε βάζει στον ρυθμό και στον δρόμο του. Η «Guernica» είναι μια σειρά ηχητικών, ρυθμικών, εκρήξεων που δεν σταματά παρά μόνο στο τελευταίο κομμάτι.

Καμία στιγμή χαλάρωσης



Το άλμπουμ αποτελείται από δέκα τραγούδια και η ένταση μένει αμείωτη καθ' όλη τη διάρκειά του. Η παραγωγή του LP και ο τρόπος που μοιράζεται κάθε ιστορία ο Ήρωας, κάνουν τον δίσκο ακαταμάχητο. Εδώ θα βρείτε κενό σημείο. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα παράταιρο μπιτ, κάποιος λάθος ήχος στο παρασκήνιο και μια μουσική γραμμή που πήγε σε λάθος κατεύθυνση. Η μουσική σύνθεση φτιάχτηκε πάνω στο σίγουρο boom bap και εκεί απλώθηκε το επιθετικό και με battle attitude ραπάρισμα του Ήρωα και όσων κάνουν feat. [Stixoima, TNT]. Το κοινωνικό/πολιτικό και κινηματικό υπόβαθρο περνά σε όλα τα κομμάτια και στον τρόπο που επιλέγει να ξεδιπλώσει το storytelling ο δημιουργός. Το old school ραπ θέλει ένα καλό σκρατσάρισμα, ένα μπιτ γενναιόδωρο και ένα flow αληθινό και συμβατό με την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Εδώ τα έχετε όλα και με την «Guernica» θα κολλήσετε άσχημα. Τη μουσική παραγωγή του άλμπουμ υπογράφει εξ ολοκλήρου ο Ήρωας. Η ηχογράφηση του δίσκου έγινε από τους Incognito M., KK & 0-100 σειρένε. Τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Incognito M. στο Pineline Music Lab. Συμμετέχουν οι Unwound, Xplicit (Στίχοιμα), Dj Gzas (Rationalistas) & TNT (Rationalistas). Το εξώφυλλο επιμελήθηκε ο Thomas Kefalas. Κυκλοφορεί από την Pineline Music Lab.

-Αντλήθηκαν πληροφορίες από το άρθρο Ο Ήρωας κυκλοφόρησε νέο album με τίτλο «Guernica» [rapnroll.gr]

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