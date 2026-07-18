Είναι το «χωρίς ζάχαρη» το ίδιο με το «χωρίς προσθήκη ζάχαρης»;

Οι δύο ενδείξεις στις συσκευασίες μοιάζουν, αλλά έχουν διαφορετική σημασία. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε πριν επιλέξετε ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ.

Οι ενδείξεις «χωρίς ζάχαρη» και «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» δεν σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Παρότι πολλοί καταναλωτές τις χρησιμοποιούν σαν να είναι συνώνυμες, στην πραγματικότητα έχουν διαφορετική σημασία και ορίζονται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους διατροφικούς ισχυρισμούς. Επιπλέον, τα τρόφιμα που φέρουν την ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» μπορεί να εξακολουθούν να περιέχουν φυσικά σάκχαρα, τα οποία προέρχονται από συστατικά όπως τα φρούτα ή το γάλα.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να μην βασίζεστε μόνο στις πληροφορίες που αναγράφονται στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας. Η διατροφική δήλωση στο πίσω μέρος της συσκευασίας, μαζί με τη λίστα των συστατικών, σας δίνουν μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι πραγματικά περιέχει ένα προϊόν. Αν έχετε βρεθεί ποτέ στο σούπερ μάρκετ να συγκρίνετε προϊόντα με τις ενδείξεις «χωρίς ζάχαρη» και «χωρίς προσθήκη ζάχαρης», δεν είστε οι μόνοι.

Οι δύο αυτοί ισχυρισμοί μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, όμως στην πραγματικότητα σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Η κατανόηση αυτής της διαφοράς μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε πιο ενημερωμένες επιλογές, ιδιαίτερα αν παρακολουθείτε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, έχετε διαβήτη ή απλώς προσπαθείτε να περιορίσετε την κατανάλωση ζάχαρης.

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