Το Greek Maritime Golf Event επιστρέφει στις 4-6 Σεπτεμβρίου, στην Costa Navarino

Η κορυφαία διοργάνωση που ενώνει τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα με τον κόσμο του γκολφ

Το Greek Maritime Golf Event, η κορυφαία διοργάνωση γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα, επιστρέφει για 12η χρονιά, στις 4-6 Σεπτεμβρίου 2026, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία. Φέτος, το τουρνουά θα διεξαχθεί αποκλειστικά στο The Dunes Course, το γήπεδο που ανακηρύχθηκε “Greece’s Best Golf Course 2025” στα World Golf Awards 2025.

Το σπουδαίο τουρνουά γκολφ, που απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής και διεθνούς ναυτιλίας, θα συγκεντρώσει και φέτος ανώτατα στελέχη του κλάδου, σε ένα μοναδικό τοπίο με αιωνόβια ελαιόδεντρα και εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Το αγωνιστικό μέρος

Ο αγώνας γκολφ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο signature γήπεδο γκολφ της Ελλάδας, το The Dunes Course. Οι συμμετέχοντες θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων και θα διαγωνιστούν σε έναν αγώνα shotgun scramble, μια δυναμική και συνεργατική μορφή αγώνα που ευνοεί παίκτες κάθε επιπέδου και διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον σε όλη τη διαδρομή των 18 οπών.

Οι ομάδες θα διεκδικήσουν τις τρεις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Την ίδια ημέρα, στο The Dunes Course, θα διοργανωθεί και golf clinic για τους μη συμμετέχοντες στο τουρνουά, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να ανακαλύψουν ή να εξελίξουν τις δεξιότητές τους στο άθλημα, με την καθοδήγηση επαγγελματιών προπονητών.

Παίζοντας γκολφ για καλό σκοπό

Και φέτος, το Greek Maritime Golf Event στέκεται δίπλα στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Κατά τη βραδιά απονομής των βραβείων, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν μέσα από λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα. Τα έσοδα θα διατεθούν απευθείας στον σύλλογο «Η Φλόγα», που συμπαραστέκεται στα παιδιά που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, «Η Φλόγα» αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα τους, μοιράζεται τους φόβους και τις αγωνίες τους, στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα τους και διεκδικεί ουσιαστική παρουσία και δυνατότητα παρέμβασης στα θέματα της ιατρικής, ψυχικής και κοινωνικής φροντίδας αυτών των παιδιών.

Ο Έλληνας επαγγελματίας PGA γκολφέρ και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, κ. Θάνος Καραντζιάς, δήλωσε: «Η διαχρονική ανάπτυξη του Greek Maritime Golf Event επιβεβαιώνει ότι το γκολφ μπορεί να αποτελέσει έναν ισχυρό συνδετικό κρίκο για τη ναυτιλιακή κοινότητα. Στόχος μας είναι κάθε διοργάνωση να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας τις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και αναδεικνύοντας παράλληλα την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για διεθνείς αθλητικές και επιχειρηματικές συναντήσεις. Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς και όλους τους συνεργάτες για την πολύτιμη συμβολή τους στην επιτυχία του θεσμού».

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI / The Marshall Islands Registry.

Silver Sponsor είναι η Marine Tours.

Bronze Sponsors είναι οι Arrow και World Carrier Corporation.

Official Supporters είναι οι Golden Stone Maritime Ventures SA και Erasmus

Official Footwear Partner είναι η Hey Dude.

Official Clothing Partner είναι η Napapijri.

Official Suppliers είναι οι Budweiser, Teddy’s Speakeasy, Aggelis Meatworks Άθη Ρόδι, Karnabakos, La Cucina Italiana, Mind the Ad.

Auction Partners είναι οι Costa Navarino, Messinian Nest.

Η Boo Productions είναι ο Audio Visual Partner.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα επαγγελματία PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει η ActiveMedia Group, Sports Marketing Agency of the Year.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της διοργάνωσης και τις επιπλέον δράσεις του τουρνουά θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

#GreekMaritimeGolfEvent #CostaNavarino