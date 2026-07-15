Στα κεντρικά γραφεία της UCI η Cycling Greece, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου David Lappartient

Η σταθερά ανοδική πορεία του ΔΕΗ Tour of Hellas, χρόνο με τον χρόνο, η διαρκώς ισχυρότερη παρουσία του στο διεθνές ποδηλατικό στερέωμα και η μεγάλη επιτυχία του φετινού Αγώνα, παρουσία και του Προέδρου της UCI, David Lappartient, επιβεβαιώθηκαν με την πρόσκληση προς τους επικεφαλής της διοργάνωσής μας, στα κεντρικά γραφεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, στο Aigle της Ελβετίας.

Στη συνάντηση εργασίας, με τον David Lappartient και τη Γενική Διευθύντρια της UCI, Amina Lanaya, συμμετείχαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Cycling Greece, Σπύρος Ρούσσος και ο Chief Operating Officer του ΔΕΗ Tour of Hellas, Τάκης Ξουρής.

Η πρόσκληση της ηγεσίας της UCI και η διεξοδική συζήτηση για την εξέλιξη του αγώνα από το 2022, χρονιά της αναβίωσής του, αποτυπώνουν τη διεθνή δυναμική που έχει αναπτύξει ο ΔΕΗ Tour of Hellas και τη στρατηγική σημασία που αποκτά για την περαιτέρω ανάπτυξη της ποδηλασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Καθοριστική για αυτή την εξέλιξη είναι η πολιτική βούληση του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργού, Γιάννη Βρούτση, να αποκτήσει ο Γύρος σταθερότητα, συνέχεια και διεθνή προσανατολισμό. Στόχος είναι η Ελλάδα να διαθέτει έναν αγώνα υψηλών προδιαγραφών, ο οποίος θα καταλαμβάνει ολοένα και ισχυρότερη θέση στον παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη και θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρόεδρος της UCI, David Lappartient, είχε ήδη διαπιστώσει -προ μηνών- την πρόοδο του ΔΕΗ Tour of Hellas, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε τον μεγάλο τερματισμό της διοργάνωσης στο Σύνταγμα και συμμετείχε στο UCI Mobility & Bike City Forum.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο David Lappartient, δήλωσε:

«Είχα την τιμή να υποδεχθώ σήμερα αντιπροσωπεία του ΔΕΗ Tour of Hellas και πραγματοποιήσαμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ανάπτυξη της ποδηλασίας στην Ελλάδα και την εντυπωσιακή ανάπτυξη του ΔΕΗ Tour of Hellas».

Η αναγνώριση της διαρκούς αναβάθμισης του ΔΕΗ Tour of Hellas, από την κορυφαία θεσμική Αρχή της παγκόσμιας ποδηλασίας, ενισχύει τη θέση της διοργάνωσης και ανοίγει νέες προοπτικές. Ο ελληνικός Γύρος μεγαλώνει με σταθερά βήματα και εξελίσσεται σε έναν ισχυρό πρεσβευτή της Ελλάδας.