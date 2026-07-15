Light Μαρμελάδες ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Λιγότερες θερμίδες, περισσότερη απόλαυση

Η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση, αλλάζει τις καθημερινές διατροφικές επιλογές των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Light Μαρμελάδες ΖΩΓΡΑΦΟΣ αποτελούν μια σύγχρονη επιλογή για όσους επιθυμούν να μειώσουν την πρόσληψη ζάχαρης, χωρίς συμβιβασμούς στη γεύση. Με φρουκτόζη αντί για ζάχαρη και 30% λιγότερες θερμίδες σε σχέση με τις συμβατικές μαρμελάδες, συνδυάζουν τη γεύση των φρούτων με ένα πιο ισορροπημένο διατροφικό προφίλ. Παράλληλα, σε σύγκριση με τις μαρμελάδες που περιέχουν ζάχαρη, η κατανάλωσή τους οδηγεί σε μικρότερη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα, ενώ μπορούν να καταναλωθούν και από άτομα με διαβήτη, στο πλαίσιο εξατομικευμένου διατροφικού προγράμματος και κατόπιν σύστασης του θεράποντος ιατρού. Χωρίς συντηρητικά, τεχνητά αρώματα και χρώματα, ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για πιο «καθαρές» επιλογές, διατηρώντας παράλληλα τον πλούσιο φρουτώδη χαρακτήρα τους.

Πέρα όμως από το πρωινό, οι δυνατότητές τους στην κουζίνα γίνονται ολοένα και πιο δημιουργικές. Συνοδεύουν ιδανικά γιαούρτι, pancakes και bowls, δίνουν φρουτώδη ένταση σε cheesecakes και γλυκά, ενώ μπορούν να αποτελέσουν το ιδιαίτερο συστατικό σε σάλτσες, καθώς και σε cocktails και mocktails, αναδεικνύοντας τη φυσική γεύση των φρούτων τόσο σε γλυκές όσο και σε αλμυρές συνταγές.

Διαθέσιμες στις γεύσεις Φράουλα, Βερίκοκο, Βύσσινο, Δαμάσκηνο, Νεράντζι και Φρούτα του Δάσους, οι Light Μαρμελάδες ΖΩΓΡΑΦΟΣ αποδεικνύουν ότι η ισορροπημένη διατροφή δεν σημαίνει λιγότερη απόλαυση, αλλά περισσότερη γεύση, περισσότερη δημιουργικότητα και περισσότερες επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας.

Είναι σημαντικό τέλος οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι, γύρω από την κατηγορία της μαρμελάδας «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» εξακολουθεί να υπάρχει η αντίληψη ότι η συγκεκριμένη ένδειξη σημαίνει αυτομάτως και λιγότερη ζάχαρη ή λιγότερες θερμίδες. Ωστόσο, η ένδειξη «χωρίς προσθήκη ζάχαρης» δεν αρκεί από μόνη της για να αξιολογήσει κανείς τη διατροφική αξία ενός προϊόντος. Γι' αυτό και η προσεκτική ανάγνωση της διατροφικής επισήμανσης αποτελεί τον ασφαλέστερο οδηγό για μια σωστή επιλογή.