Παπαπαρασκευάς: 100 χρόνια ιστορίας, ανθρώπων και αυθεντικής γεύσης

Μια επετειακή βραδιά στην Ξάνθη για το ιστορικό ζαχαροπλαστείο που δημιούργησε την καριόκα και έγινε σημείο αναφοράς για την ελληνική ζαχαροπλαστική.

Με μια ζεστή εκδήλωση στο Κτήμα Βαλσάμη, στην Ξάνθη, γιορτάστηκαν την Πέμπτη 9 Ιουλίου τα 100 χρόνια Παπαπαρασκευάς — ενός ονόματος που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την πόλη, την ελληνική ζαχαροπλαστική και την αυθεντική καριόκα. Η βραδιά δεν είχε τον χαρακτήρα μιας τυπικής επετείου. Ήταν μια διαδρομή στον χρόνο: από τον νεαρό Γεώργιο Παπαπαρασκευά, που έφτασε στην Ξάνθη και ξεκίνησε από το μηδέν, μέχρι τη σημερινή γενιά που συνεχίζει την ίδια πορεία με σεβασμό, ευθύνη και πίστη στην παράδοση.

Μέσα από εικόνες, αφηγήσεις, προσωπικές μνήμες και ανθρώπινες ιστορίες, αναδείχθηκαν οι αξίες που κράτησαν την επιχείρηση ζωντανή για έναν αιώνα. Όπως ανέφερε ο εγγονός του ιδρυτή, Γιώργος Παπουτσόγλου, η οικογένεια μεγάλωσε με τις αρχές που εκείνος άφησε πίσω του: «Να είσαι αληθινός στις σχέσεις σου με τους άλλους. Να είσαι συνεπής στις υποχρεώσεις σου. Να έχεις φιλοδοξίες και πείσμα. Να μην τα παρατάς στη δυσκολία».

Στο επίκεντρο της βραδιάς βρέθηκε, φυσικά, η καριόκα. Το γλυκό που ο Γεώργιος Παπαπαρασκευάς εμπνεύστηκε, δημιούργησε και ονόμασε, παραμένει μέχρι σήμερα ίδιο στη φιλοσοφία και στη συνταγή του. Η ίδια σοκολάτα, τα καρύδια της περιοχής, το βούτυρο από τοπικό γάλα και η επιμονή στη λεπτομέρεια κρατούν ζωντανή τη γεύση που γνώρισαν γενιές ολόκληρες. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Γιώργου Παπουτσόγλου στον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαφυλάσσει την αυθεντική συνταγή: «Οι σύγχρονες ζυγαριές ρυθμίστηκαν έτσι που να μετράνε δράμια και οκάδες, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν αλλάζει τίποτα απολύτως στη συνταγή του Παπαπαρασκευά».

Πίσω όμως από τη γεύση, η εκδήλωση φώτισε και τον άνθρωπο. Τον δημιουργό που πρόσφερε αθόρυβα στην κοινωνία της Ξάνθης, στηρίζοντας οικογένειες που είχαν ανάγκη χωρίς να ζητά ποτέ αναγνώριση. Αυτή την πλευρά του ιδρυτή ανέδειξε ο Σεχμή Ιμάμ, ο Σάκης, για πολλά χρόνια υπεύθυνος στο εργαστήριο, περιγράφοντας πως όταν ο Παπαπαρασκευάς μάθαινε ότι κάποια οικογένεια αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα που μπορούσε να λυθεί με χρήματα, «έβαζε αυτά τα χρήματα σε έναν φάκελο, τα έδινε σε ένα τρίτο άτομο για να τα πάει στους ανθρώπους, χωρίς να μάθουν ποτέ από πού προέρχονταν». Ο ίδιος χαρακτήρισε την καριόκα «την παρακαταθήκη του Γεωργίου Παπαπαρασκευά στην ελληνική ζαχαροπλαστική».

Από τις πρώτες γενιές εργαζομένων που έμαθαν την τέχνη μέσα στο εργαστήριο, μέχρι τους σημερινούς ανθρώπους της επιχείρησης, ο Παπαπαρασκευάς παρουσιάστηκε όχι μόνο ως οικογενειακή επιχείρηση, αλλά ως μια ευρύτερη οικογένεια. Η Νατάσσα Παπαγιαννοπούλου, μέλος της τρίτης γενιάς, μίλησε για αυτή την ευθύνη με λόγια που αποτύπωσαν το πνεύμα της βραδιάς: «Τα 100 χρόνια δεν είναι ο τερματισμός. Είναι η σκυτάλη που παραλάβαμε».

Ξεχωριστή θέση στη διαδρομή αυτή είχαν οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι προμηθευτές που στάθηκαν δίπλα στην επιχείρηση όλα αυτά τα χρόνια. Ο Στέλιος Πολατίδης αναφέρθηκε στους ανθρώπους του εργαστηρίου, των καταστημάτων και στους συνεργάτες, σημειώνοντας πως «σήμερα η γιορτή δεν μοιάζει τόσο εταιρική, όσο οικογενειακή». Γιατί, όπως τόνισε, χωρίς τη δική τους εμπιστοσύνη και στήριξη, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει πραγματικότητα.

Σήμερα, η τρίτη γενιά κοιτάζει το μέλλον κρατώντας αυτή τη σκυτάλη με σεβασμό. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, το ιστορικό κατάστημα στην Ξάνθη και ένα ακόμη στη Γλυφάδα τα προιόντα του οποίου καταφθάνουν καθημερινά από το εργαστήριο της Ξάνθης, ο Παπαπαρασκευάς εξελίσσεται χωρίς να απομακρύνεται από την ταυτότητά του: γλυκά αυθεντικά, χωρίς εφήμερες τάσεις, με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα, στις πρώτες ύλες και στη χειροποίητη τέχνη.

Τα 100 χρόνια Παπαπαρασκευάς είναι μια ιστορία μνήμης, ανθρώπων και αυθεντικής γεύσης. Μια ιστορία που ξεκίνησε στην Ξάνθη και συνεχίζει να γράφεται, με την ίδια αγάπη, την ίδια συνέπεια και την ίδια πίστη που την έκαναν να αντέξει στο χρόνο.