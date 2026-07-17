Πώς μια απλή ιδέα έχει σώσει αθόρυβα εκατομμύρια ζωές τα τελευταία 70 χρόνια;

Ένας διάσημος χημικός μηχανικός άλλαξε τον κόσμο, όχι με μια περίπλοκη φόρμουλα, αλλά προωθώντας τη λευκή γραμμή στις άκρες των δρόμων, ένα μέτρο που έσωσε εκατομμύρια οδηγούς.

Ο Τζον Βαν Νόστραντ Ντορ ήταν ήδη ένα κορυφαίο όνομα στη χημική μηχανική. Υπήρξε προστατευόμενος του Τόμας Έντισον, εργαζόμενος στο εργαστήριό του ως «pioneer» όπου έμαθε το μάθημα: «Try anything once». Ωστόσο, η μεγαλύτερη κληρονομιά του ήταν μια απλή λευκή γραμμή βαμμένη στις εξωτερικές άκρες των δρόμων.

Η γέννηση της ιδέας που έσωσε εκατομμύρια οδηγούς

Η ιδέα προήλθε από τη σύζυγό του, η οποία παραπονιόταν ότι η τύφλωση από τα φώτα των αντίθετα ερχόμενων οχημάτων τη νύχτα έσπρωχνε τους οδηγούς εκτός δρόμου. Χωρίς γραμμές στις άκρες, οι οδηγοί πλησίαζαν αναγκαστικά στο κέντρο. Όταν ερχόταν άλλο αυτοκίνητο, έκαναν ελιγμό δεξιά, κινδυνεύοντας να πέσουν σε χαντάκια. Ο Ντορ πρότεινε μια εξωτερική λευκή γραμμή, αλλά οι αρμόδιοι απέρριψαν εντελώς την ιδέα.

Ο Ντορ στράφηκε στον Τύπο, γράφοντας σε μια τοπική εφημερίδα. Έτσι, ξεκίνησε μια δοκιμή λίγων μιλίων στο Κονέκτικατ. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως θετικά, καθώς οι γραμμές βελτίωσαν τη θέση των οχημάτων στη λωρίδα τους και μείωσαν τα ατυχήματα.

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε μια δοκιμή επτά μηνών στη Νέα Υόρκη, σε ένα επικίνδυνο τμήμα δρόμου γνωστό ως «Κοιλάδα του Θανάτου». Μετά την τοποθέτηση των λευκών γραμμών το 1954, τα ατυχήματα μειώθηκαν κατά 55%.

Κι όμως, δεν ήθελαν τις γραμμές

Παρά τα ξεκάθαρα στοιχεία, οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοδρόμων συνέχισαν να προβάλλουν εμπόδια. Κάποιοι ισχυρίζονταν ότι το κόστος ήταν μεγάλο, ενώ στην Καλιφόρνια υποστήριζαν ότι οι εξωτερικές γραμμές θα μπέρδευαν τους οδηγούς, κάνοντάς τους να βγουν εκτός δρόμου. Ωστόσο, πειράματα στο Οχάιο έδειξαν ότι οι γραμμές μείωσαν τους θανάτους κατά περισσότερο από το ένα τρίτο.

Σύντομα, το κοινό άρχισε να απαιτεί τις γραμμές, με τους οδηγούς να δηλώνουν ότι ήταν ό,τι καλύτερο είχαν δει. Λιγότερο από μια δεκαετία μετά την έναρξη της εκστρατείας του Ντορ, οι λευκές γραμμές έγιναν καθολικές στις ΗΠΑ, αλλάζοντας τον κόσμο και σώζοντας αμέτρητες ζωές.