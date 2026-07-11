Χίλιοι κοιλιακοί, 6.000 θερμίδες και πολλή ψυχή: Ο Χάαλαντ ζει κάθε μέρα σαν Βίκινγκ για 90 λεπτά δόξας

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ζει την κάθε μέρα σαν πολεμιστής Βίκινγκ, για να παραβγαίνει τους κορυφαίους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Η Αγγλία, λες και στο Μουντιάλ επαναλαμβάνεται η ιστορία, είναι η επόμενη χώρα που καλείται να ανακόψει την «επέλαση» των Νορβηγών «Βίκινγκ» του Χάαλαντ, στα προημιτελικά το βράδυ του Σαββάτου (12/9).

Ο 25χρονος έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι που έχει παίξει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του τουρνουά, συμπεριλαμβανομένων δύο γκολ που απέκλεισαν την πέντε φορές πρωταθλήτρια Βραζιλία, γράφει η Sun.

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