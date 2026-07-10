Γιορτή Υιοθεσίας Αδέσποτων την Κυριακή 19 Ιουλίου στο The Mall Athens.

Την Κυριακή 19 Ιουλίου, τα σκυλάκια του Φιλοζωικού συλλόγου Αιγιαλείας «Τα φιλαράκια», γιορτάζουν την 100η γιορτή υιοθεσίας και την 9η στο φιλόξενο The Mall Athens, που τους έδωσε την ευκαιρία για περισσότερες από 100 υιοθεσίες. Θα σας περιμένουν από τις 11.00 έως τις 19.00. Ελάτε να τα γνωρίσετε από κοντά και να χαρίσετε σε κάποιο το παντοτινό του σπίτι!

Μαζί τους θα έχουν και τους εθελοντές του συλλόγου, που θα απαντήσουν σε όλες τις απορίες σας και θα σας βοηθήσουν να βρείτε το κατάλληλο ζωάκι για εσάς. Στη γιορτή μπορείτε επίσης να βρείτε τα ημερολόγια και τα χειροποίητα σκυλομπισκότα του συλλόγου και να ενημερωθείτε για τις δράσεις του και όλους τους τρόπους να βοηθήσετε τα ζωάκια που φροντίζει.

Η γιορτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Mall Athens, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου και, όπως πάντα, με την υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας.

Ο Φιλοζωικός σύλλογος Αιγιαλείας «Τα φιλαράκια» ξεκίνησε τη δράση του το 2007 και δραστηριοποιείται στον μεγαλύτερο δήμο της Πελοποννήσου, ο οποίος καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα της Αχαΐας με μεγάλο ορεινό όγκο, καθώς και πολλά χιλιόμετρα εθνικών οδών. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 4.000 αδέσποτα και, δυστυχώς, σημειώνεται πολύ μεγάλος αριθμός τροχαίων με θύματα αδέσποτα και καθημερινές εγκαταλείψεις κουταβιών και ενήλικων σκύλων. Στόχος του συλλόγου είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής τόσο των αδέσποτων όσο και των δεσποζόμενων ζώων και όνειρο των εθελοντών του κάποια μέρα να μην χρειάζονται ομάδες σαν τη δική τους, γιατί δεν θα υπάρχουν πια ζώα σε ανάγκη.

Ενδεικτικά, στις δράσεις του συλλόγου περιλαμβάνονται κάθε χρόνο:

• 300 στειρώσεις

• 350 υιοθεσίες

• Πάνω από 80 ορθοπεδικά χειρουργεία

• Εκατοντάδες θεραπείες, εμβολιασμοί και αποπαρασιτώσεις

• Πάνω από 100 καταγγελίες περιστατικών κακοποίησης και πολλαπλάσιοι έλεγχοι ευζωίας

Κάθε χρόνο «Τα φιλαράκια» αναλαμβάνουν εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα κουτάβια. Οι εθελοντές συμβάλλουν αρχικά στη διάσωσή τους και έπειτα αναλαμβάνουν τη φροντίδα, την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευσή τους, με τελικό στόχο να βρουν το παντοτινό τους σπίτι.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο σύλλογος έχει διοργανώσει 100 γιορτές υιοθεσίας από το 2022, με τη διαρκή υποστήριξη του Δήμου Αιγιαλείας. Υποστηρικτές και συνεργάτες στον αγώνα του συλλόγου, η Περιφέρεια Αττικής, δήμοι της Αττικής, φιλοζωικές οργανώσεις, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί σύλλογοι, σχολεία, συστήματα προσκόπων και οδηγών, αθλητές, δημοσιογράφοι, ιδιωτικές επιχειρήσεις και πολίτες, αναδεικνύουν τις ανάγκες των αδέσποτων ζώων ως ένα θέμα που μας αφορά όλους και αποδεικνύουν ότι μόνο όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.

Μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε, φέρνοντας μαζί σας στη γιορτή κάποιο από τα είδη που χρειάζονται, όπως: κτηνιατρικά φάρμακα (Drontal για σκύλους, Endogard, Milbactor, αμπούλες Vectra 3D ή Advocate, Simparica Trio, σπρέι Frontline, Ronaxan), μια καλή τροφή για κουτάβια ή ενήλικα σκυλιά, περιλαίμια και οδηγούς, επιδαπέδιες πάνες, πιατάκια, δοχεία και μεγάλα ταψιά, box μεταφοράς, σκυλόσπιτα, είδη φαρμακείου (κολλύριο Tobrex, αλοιφή Fucidin, δισκία Soluric CR (μπλε) 300 mg, Cilroton, Vibramycin, Augmentin.

Πού: The Mall Athens

Πότε: Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, 11.00-19.00