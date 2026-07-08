Η Kayak προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με το Halcyon Equity Partners και σχεδιάζει την επόμενη ημέρα της ανάπτυξής της

Έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες συνεχούς ανάπτυξης και δημιουργίας ισχυρών brands στην αγορά του premium παγωτού, η Kayak εισέρχεται σε μια νέα στρατηγική φάση.

Η εταιρεία ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR («Halcyon Equity Partners»), το οποίο αποκτά σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, με στόχο την επιτάχυνση της αναπτυξιακής της πορείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την ίδρυσή της το 1993 από την οικογένεια Σταυρίδη, η Kayak ακολουθεί μια σταθερή πορεία ανάπτυξης, επενδύοντας στην ποιότητα, την καινοτομία και την ελληνική παραγωγή. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν ολοκληρωμένο όμιλο στον χώρο του premium παγωτού, του frozen yogurt και των επιδορπίων, με τρία διακριτά και δυναμικά brands – Kayak, Chillbox και Goatit – που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες της αγοράς και απευθύνονται σε ένα ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα περισσότερα από 80 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται σε περισσότερα από 2.000 σημεία HoReCa. Παράλληλα, από τη σύγχρονη παραγωγική της μονάδα στο Κορωπί αναπτύσσει και παράγει το σύνολο του χαρτοφυλακίου της, επενδύοντας διαρκώς σε νέες γεύσεις, τεχνογνωσία και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Η είσοδος του Halcyon Equity Partners αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει τη δυνατότητα της Kayak να υλοποιήσει το επόμενο στάδιο του επιχειρηματικού της σχεδίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, η περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού της δικτύου, οι επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα και την καινοτομία, καθώς και η αξιοποίηση ευκαιριών στρατηγικών εξαγορών που θα συμπληρώσουν το χαρτοφυλάκιο των brands της και θα ενισχύσουν τη γεωγραφική της παρουσία.

Η συνεργασία βασίζεται σε ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με τη διοικητική ομάδα και την οικογένεια Σταυρίδη να συνεχίζουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία της εταιρείας. Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Kayak φιλοδοξεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον χώρο του premium παγωτού και να εξελιχθεί σε έναν ακόμη ισχυρότερο διεθνή παίκτη.

Ο Άκης Σταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Kayak, δήλωσε:

«Η Kayak έφτασε έως εδώ επενδύοντας με συνέπεια στην ποιότητα, την καινοτομία και στους ανθρώπους της. Σήμερα αποκτούμε έναν στρατηγικό συνεργάτη που πιστεύει στο ίδιο όραμα και μπορεί να μας βοηθήσει να επιταχύνουμε τα επόμενα βήματά μας.

Η συνεργασία με το Halcyon Equity Partners δεν αλλάζει αυτό που είμαστε· μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Να επενδύσουμε περισσότερο στα brands μας, να ενισχύσουμε τη διεθνή μας παρουσία και να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, διατηρώντας πάντα στο επίκεντρο την ποιότητα που χαρακτηρίζει την Kayak από το 1993.»

Η Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner της Halcyon Equity Partners, δήλωσε:

«Η Kayak συνδυάζει ισχυρή θέση στην αγορά, ένα ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στις κατηγορίες του premium παγωτού, του frozen yogurt και των επιδορπίων. Σε στενή συνεργασία με τους ιδρυτές και τη διοικητική ομάδα, θα στηρίξουμε την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας και τις περαιτέρω επενδύσεις της στην καινοτομία. Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε την αναπτυξιακή πορεία της Kayak, συνδυάζοντας την οργανική επέκταση με μια ενεργή στρατηγική συμπληρωματικών εξαγορών, η οποία θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενοποίηση του κλάδου στην Ελλάδα και να επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία.»