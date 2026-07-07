Η Surprice Mobility γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων με εταιρικό σταθμό στην Ιταλία

Ο νέος σταθμός στο Milan Malpensa σηματοδοτεί ένα στρατηγικό βήμα για την τεχνολογικά εξελισσόμενη ανάπτυξη της εταιρείας στην Ευρώπη, με πυξίδα την ποιότητα.

Η Surprice Mobility ανακοινώνει την επίσημη λειτουργία του νέου εταιρικού της σταθμού στο Milan Malpensa Airport (MXP), σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία, αλλά και για την ελληνική επιχειρηματικότητα στον διεθνή κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων.

Με το άνοιγμα του νέου σταθμού, η Surprice Mobility γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που αποκτά εταιρική παρουσία στην Ιταλία, μία από τις πιο ανταγωνιστικές και στρατηγικά σημαντικές αγορές κινητικότητας στην Ευρώπη. Η λειτουργία του σταθμού στο Milan Malpensa αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία της εταιρείας να ενισχύσει την ευρωπαϊκή της παρουσία μέσα από άμεση επένδυση, ισχυρότερο λειτουργικό έλεγχο και πιο σταθερή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Το Milan Malpensa αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς πύλες εισόδου στην Ιταλία, εξυπηρετώντας εκατομμύρια ταξιδιώτες αναψυχής και επαγγελματίες κάθε χρόνο. Για τη Surprice Mobility, ο νέος σταθμός δεν αποτελεί απλώς επέκταση σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, αλλά μια στρατηγική δέσμευση για υψηλότερα πρότυπα λειτουργίας, σύγχρονο στόλο και πιο ομαλή εμπειρία ενοικίασης σε μία αγορά ιδιαίτερης εμπορικής σημασίας.

Ο σταθμός βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία και υποστηρίζεται από έμπειρη τοπική ομάδα, προσφέροντας στους πελάτες πρόσβαση σε διαφοροποιημένο στόλο, ξεκάθαρη επικοινωνία, ανταγωνιστικές επιλογές ενοικίασης και άμεση τοπική υποστήριξη από τη στιγμή της άφιξής τους στο Milan Malpensa.

«Το Milan Malpensa είναι πολύ περισσότερα από ένας νέος σταθμός για τη Surprice Mobility. Είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την επόμενη ημέρα του brand μας», δήλωσε ο Νίκος Πασπαλάκης, CEO της Surprice Mobility. «Ως η πρώτη ελληνική εταιρεία του κλάδου μας που αποκτά εταιρικό σταθμό στην Ιταλία, κάνουμε ένα βήμα με στρατηγική αλλά και συμβολική αξία. Το Μιλάνο εκφράζει τη φιλοδοξία μας να αναπτυσσόμαστε με πυξίδα την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροπρόθεσμη αξία — επενδύοντας σε αγορές όπου η Surprice μπορεί να χτίσει ισχυρότερη λειτουργία, καλύτερη εμπειρία πελάτη και ένα πιο αξιόπιστο διεθνές δίκτυο κινητικότητας.»

Το άνοιγμα του εταιρικού σταθμού στο Milan Malpensa εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Surprice Mobility να εξελιχθεί από ένα ταχέως αναπτυσσόμενο διεθνές brand ενοικίασης αυτοκινήτων σε ένα πιο δομημένο, τεχνολογικά υποστηριζόμενο δίκτυο κινητικότητας. Μέσα από επιλεγμένες εταιρικές επενδύσεις, βελτιωμένα συστήματα και ισχυρότερα λειτουργικά πρότυπα, η εταιρεία στοχεύει να προσφέρει πιο σταθερή εμπειρία στους πελάτες της και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες και brokers της σε στρατηγικές αγορές.

Οι πελάτες που επιλέγουν τη Surprice Mobility στο Milan Malpensa μπορούν να αναμένουν μια πιο ομαλή εμπειρία ενοικίασης, ξεκάθαρη επικοινωνία, τοπική υποστήριξη και πρόσβαση σε στόλο που καλύπτει διαφορετικές ταξιδιωτικές ανάγκες — από ευέλικτες λύσεις πόλης έως μεγαλύτερα οχήματα για οικογένειες και επαγγελματικά ταξίδια.

Ο νέος σταθμός είναι διαθέσιμος για κρατήσεις μέσω των επίσημων καναλιών της Surprice Mobility και επιλεγμένων συνεργαζόμενων πλατφορμών.