Η Μύκονος απέκτησε τη δική της σοκολάτα

Η Σοκολατοποιία Μυκόνου παρουσιάζει την πρώτη σοκολάτα που παράγεται εξ ολοκλήρου στο νησί. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την κυκλοφορία της, η συλλογή έγινε sold out, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός νέου ελληνικού brand με διεθνή προοπτική.

Το χαρακτηριστικό μοτίβο της σοκολάτας μάς μεταφέρει στα πλακόστρωτα σοκάκια της Μυκόνου, αναδημιουργώντας την ταυτότητα του νησιού και οδηγώντας σε μια σειρά εμπνευσμένη από τη φύση.

Η πρώτη seasonal συλλογή της Mykonos Chocolate Co. χρησιμοποιεί αγνά τοπικά υλικά από την Ελλάδα και τη Μεσόγειο, όπως σύκα, παρθένο ελαιόλαδο, μαστίχα, γλυκάνισο, και εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, συνδυασμένα με την καλύτερης ποιότητας σοκολάτα. Χαρακτηριστικό της προσήλωσης στην λεπτομέρεια είναι και η fashion αισθητική που αποπνέουν οι συσκευασίες με έντονα χρώματα εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι.

Πίσω από κάθε συσκευασία βρίσκεται και μία ιστορία που σε συνδέει με την Μύκονο. Η Sunset in Chora, η Matogianni, η Pink Sand, η Olive and Sea, η Little Pelican, η Summer Love, η JMK to Rio, η Party with Ouza, δεν είναι απλώς γεύσεις, είναι μία διαφορετική εκδοχή του νησιού σε κάθε bite.

Πρόκειται για μια αμιγώς τοπική προσπάθεια που υλοποιεί το όραμα μιας ομάδας Μυκονιατών να συμπεριλάβουν σε μια premium σοκολάτα την ανάμνηση της μοναδικής κυκλαδίτικης αισθητικής. Το όνειρο των εμπνευστών της ήταν να δημιουργήσουν ένα προϊόν που θα περικλείει, όχι απλώς μια γευστική εμπειρία, αλλά την αίσθηση που παίρνει ο επισκέπτης μαζί του κάθε φορά που αφήνει πίσω του το αιγαιοπελαγίτικο φως, το μπλε της θάλασσας και την εσωτερική ελευθερία που νιώθει κανείς στις διακοπές του.

Με έδρα του το Μαράθι της Μυκόνου, το εργαστήριο αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο παραγωγής που στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτίσμα περιτριγυρισμένο από ελιές και συκόδεντρα. Εκεί η μυκονιάτικη Σοκολατοποιία συνδυάζει τεχνογνωσία, design, φιλοξενία και συναίσθημα γύρω από μια exclusive γευστική εμπειρία.

Η Mykonos Chocolate είναι διαθέσιμη μέσω του eshop της mykonoschocolate.com, στα «Flora Super Markets» της Μυκόνου και σε επιλεγμένα ξενοδοχεία και σημεία πώλησης, ενώ το επόμενο διάστημα υλοποιείται η πρώτη flagship boutique «Mykonos Chocolate» στη Χώρα του νησιού.

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