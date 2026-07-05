Μαύρη Ντάλια: «Έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ποιος τη σκότωσε» - Η πληροφορία που ίσως λύσει το έγκλημα
χεδόν 80 χρόνια έχουν περάσει από την άγρια δολοφονία της Ελίζαμπεθ Σορτ και η υπόθεση που έγινε γνωστή ως «Μαύρη Ντάλια» παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα. Οι λεπτομέρειες για τη δολοφονία της μόλις 22 ετών γυναίκας άκρως φρικιαστικές: το σώμα της ήταν κομμένο στη μέση, οι γωνίες του στόματός της είχαν σκιστεί μέχρι τα αυτιά δημιουργώντας αυτό που είναι γνωστό ως «χαμόγελο της Γλασκώβης», αλλά και ένα ακόμα στοιχείο που ήταν υπό διερεύνηση... στο σώμα της δεν είχε ίχνος αίματος.
Το γεγονός αυτό σύμφωνα με το FBI είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι η Σορτ είχε δολοφονηθεί αλλού, ωστόσο οι Αρχές δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τον τόπο της δολοφονίας, και η «Μαύρη Ντάλια» παραμένει ακόμα και σήμερα μια από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις παρόλο που μέσα στα χρόνια υπήρξαν πολλές θεωρίες.
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