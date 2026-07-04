Παρίσι: Άνδρας επιχείρησε να σκαρφαλώσει στον Πύργο του Άιφελ εκκενώθηκε το μνημείο και συνελήφθη

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι όταν άνδρας επιχείρησε να σκαρφαλώσει στον Πύργο του Άιφελ. Οι Αρχές εκκένωσαν το μνημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.



Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 04/07 στο Παρίσι, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να σκαρφαλώσει στον Πύργο του Άιφελ σύμφωνα με το newsbomb.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να είχε μαζί του αλεξίπτωτο και εκτιμάται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει ελεύθερη πτώση.

Άμεση επέμβαση των Αρχών

Οι υπεύθυνοι ασφαλείας προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση και τον αποκλεισμό του μνημείου, απομακρύνοντας τους επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον άνδρα.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επισκέπτες και στους τουρίστες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον Πύργο του Άιφελ, ενώ η πρόσβαση στο μνημείο διακόπηκε προσωρινά μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση των Αρχών.

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