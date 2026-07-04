Όσοι είναι βαθιά δυστυχισμένοι, λένε στον εαυτό τους αυτά τα 6 ψέματα

Υπάρχουν φορές που τραυματίζουμε και πληγώνουμε τον εαυτό μας με τις πεποιθήσεις ή τις προσδοκίες μας. Κάπως έτσι καταλήγουμε να είμαστε βαθιά δυστυχισμένοι.

Η δυστυχία δεν εμφανίζεται πάντα έπειτα από ένα μεγάλο γεγονός ή μια σοβαρή απώλεια. Πολύ συχνά χτίζεται αθόρυβα, μέσα από τις σκέψεις που επαναλαμβάνουμε καθημερινά στον εαυτό μας. Όταν αυτές οι πεποιθήσεις γίνονται συνήθεια, αρχίζουμε να τις αντιμετωπίζουμε ως αλήθειες, ακόμη κι αν απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Οι άνθρωποι που νιώθουν βαθιά δυστυχισμένοι δεν έχουν απαραίτητα περισσότερα προβλήματα από τους υπόλοιπους. Συχνά, όμως, έχουν έναν πολύ αυστηρό εσωτερικό διάλογο που τους εγκλωβίζει και δεν τους επιτρέπει να δουν τις επιλογές που υπάρχουν μπροστά τους.

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