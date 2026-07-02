Το Rizes Gastro Taverna και η Santo Wines ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μοναδικό Food & Wine Pairing Experience στη Σαντορίνη
Με τίτλο “A Gastronomic Voyage Through Santorini”, η εμπειρία αυτή προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα πολυδιάστατο ταξίδι μέσα από τα αρώματα, τις γεύσεις και τις ιστορίες της Σαντορίνης. Από τα αμπέλια που ριζώνουν βαθιά στο ηφαιστειακό έδαφος μέχρι τα νερά του Αιγαίου και τις παραδοσιακές οικογενειακές συνταγές, κάθε πιάτο και κάθε κρασί αφηγείται ένα διαφορετικό κεφάλαιο της τοπικής κληρονομιάς. Πρόκειται για μια γαστρονομική βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά στον συνδυασμό της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας με τον αμπελώνα της Σαντορίνης, μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο degustation menu που θα παρουσιαστεί μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Το ειδικά σχεδιασμένο tasting menu, υπογεγραμμένο από τον Executive Chef Αλέξανδρο Μακρόπουλο και τη Head Chef Μαρία Σύλλα, αναδεικνύει κορυφαίες ελληνικές πρώτες ύλες και παραδοσιακές συνταγές μέσα από μια σύγχρονη γαστρονομική προσέγγιση. Η εμπειρία συνοδεύεται από επιλεγμένες ετικέτες της Santo Wines, επιμελημένες από τον Sommelier Απόστολο Μαρά, παρουσιάζοντας τον μοναδικό χαρακτήρα του Ασσύρτικου, της Μανδηλαριάς και του ιδιαίτερου Vinsanto.
«Για εμάς, κάθε πιάτο είναι μια ιστορία που ξεκινά από τη γη της Σαντορίνης. Σε αυτό το μενού θελήσαμε να τιμήσουμε τις ρίζες της ελληνικής κουζίνας και μαζί με τα κρασιά της Santo Wines, να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας ένα ταξίδι γεύσεων που μένει αξέχαστο», δηλώνει ο Restaurant Manager, Νίκος Χάρης.
Από τους παραδοσιακούς μεζέδες, τον ταραμά με ελληνικό αυγοτάραχο και τα ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα κατευθείαν από το αγρόκτημα Κίσσηρα, μέχρι το αρνίσιο γιουβέτσι και το ψάρι φρικασέ, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν μια αυθεντική εκδοχή της ελληνικής γαστρονομίας που τιμά τις ρίζες της, ενώ παράλληλα κοιτάζει προς το μέλλον. Κάθε στάδιο του μενού συνοδεύεται από διαφορετική ετικέτα της Santo Wines, επιλεγμένη ώστε να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα αρώματα και τη γευστική ταυτότητα κάθε πιάτου.
Η βραδιά θα ξεκινήσει με ένα signature cocktail από τον Μάριο Πόπα, Head Bartender του Rizes, το «Rooted Spritz», εμπνευσμένο από τις βαθιές ρίζες των αμπελιών της Σαντορίνης, συνδυάζοντας τσίπουρο, περγαμόντο, Ασσύρτικο αφρώδες από τη Santo Wines και θυμάρι. Η συνεργασία με τη Santo Wines αναδεικνύει τη μακραίωνη αμπελουργική παράδοση της Σαντορίνης και τον μοναδικό χαρακτήρα των ηφαιστειακών αμπελώνων του νησιού.
Με φόντο την εντυπωσιακή καλντέρα της Σαντορίνης και το διάσημο ηλιοβασίλεμα του νησιού, το συγκεκριμένο event φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ύμνο στη γαστρονομική και οινική παράδοση του τόπου.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις κρατήσεις.
Το Degustation Menu
«A Gastronomic Voyage Through Santorini» — 6 στάσεις, 6 ετικέτες Santo Wines
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ
Signature cocktail «Rooted Spritz» — τσίπουρο, περγαμόντο, θυμάρι
Pairing: Santo Wines Brut (αφρώδες Ασσύρτικο)
ΜΕΖΕΔΕΣ
Ταραμάς με ελληνικό αυγοτάραχο · Ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα από το αγρόκτημα Κίσσηρα
Pairing: Santo Wines Santorini Assyrtiko
ΘΑΛΑΣΣΑ
Ψάρι φρικασέ
Pairing: Santo Wines Nykteri
ΓΗ
Αρνίσιο γιουβέτσι
Pairing: Santo Wines Mandilaria (ερυθρό)
ΤΥΡΙΑ / ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
Επιλογή ελληνικών τυριών
Pairing: Santo Wines Grande Reserve Assyrtiko
ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Παραδοσιακό γλυκό με βάση τοπικά υλικά
Pairing: Santo Wines Vinsanto
Ημερομηνία: Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 — Ώρα: 17:00–22:30
Τόπος: Rizes Gastro Taverna, Φηρά Σαντορίνης (απέναντι από τον Μητροπολιτικό Ναό)
Τιμή Μενού: 90€ ανά άτομο, με φαγητό και κρασί
Κρατήσεις: +30 22860 21885 | [email protected] | www.rizessantorini.com
Rizes Gastro Taverna
Καθημερινά από τις 12:00 μ.μ. – 1:00 π.μ.
Website: www.rizessantorini.com
Email: [email protected]
Τηλ.: +30 22860 21885
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