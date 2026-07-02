Ο Όμιλος Athenaeum Hotels απέκτησε την Πιστοποίηση Great Place to Work®

Η σημαντικότερη αναγνώριση για έναν οργανισμό είναι εκείνη που προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους του.

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια, ο ξενοδοχειακός Όμιλος Athenaeum Hotels ανακοινώνει ότι απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®), έπειτα από τη διεξοδική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.

Αυτό που καθιστά τη διάκριση αυτή πραγματικά ξεχωριστή δεν είναι μόνο η ίδια η πιστοποίηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκε. Τα αποτελέσματα βασίζονται αποκλειστικά στις ειλικρινείς και ανώνυμες απαντήσεις των εργαζομένων μας, οι οποίοι αξιολόγησαν την καθημερινή τους εμπειρία στον Όμιλο.

Η φωνή των ανθρώπων μας είναι εκείνη που μας χάρισε αυτή τη σημαντική αναγνώριση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν μια ισχυρή κουλτούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας, σεβασμού και υπερηφάνειας και μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον.

Ενδεικτικά, ορισμένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα εξής:

• 91% των εργαζομένων δηλώνει ότι ο Όμιλος Athenaeum Hotels αποτελεί ένα Great Place to Work®

• 88% είναι ο συνολικός μέσος όρος αξιολόγησης του μοντέλου Great Place to Work®

• 95% αξιολογεί εξαιρετικά τη σχέση με τον άμεσο προϊστάμενό του, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της καθημερινής ηγεσίας και της εμπιστοσύνης.

• 94% πιστεύει ότι όλοι αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο.

• 94% αναγνωρίζει τη φιλοξενία ως θεμελιώδες στοιχείο της κουλτούρας του Ομίλου, από την υποδοχή νέων συναδέλφων και την υποστήριξη της εσωτερικής κινητικότητας έως τη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

• 93% αισθάνεται ότι λειτουργεί ως μέλος μιας πραγματικής ομάδας.

• 92% αισθάνεται ότι αποτελεί μέρος μιας κοινότητας.

• 91% δηλώνει υπερήφανο που εργάζεται στον Όμιλο Athenaeum Hotels.

Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ περισσότερα από αριθμοί. Αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη, την αφοσίωση, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ομαδικότητα που χαρακτηρίζουν την καθημερινότητα του Ομίλου. Πίσω από κάθε ποσοστό βρίσκονται άνθρωποι που συνεργάζονται, εξελίσσονται και δημιουργούν καθημερινά εμπειρίες αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας.

Η πιστοποίηση αυτή δεν αποτελεί τον προορισμό μας. Αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και ταυτόχρονα μια δέσμευση να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας στους ανθρώπους μας και ενισχύοντας καθημερινά μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και συνεχούς βελτίωσης.

Γιατί πιστεύουμε ότι η αυθεντική φιλοξενία ξεκινά πάντα από τους ανθρώπους που τη δημιουργούν.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Athenaeum Hotels, Χρήστος Κουτσόπουλος, δήλωσε:

«Η πιστοποίηση Great Place to Work® έχει για εμάς ιδιαίτερη αξία, γιατί βασίζεται αποκλειστικά στη γνώμη των ίδιων των ανθρώπων μας. Η μεγαλύτερη επιτυχία ενός οργανισμού δεν είναι μόνο οι επιχειρηματικές του επιδόσεις, αλλά η εμπιστοσύνη που εμπνέει στους εργαζομένους του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά κάθε μέλος της ομάδας μας για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, την αφοσίωση και την καθημερινή του προσπάθεια. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια σημαντική ευθύνη και μια δέσμευση να συνεχίσουμε να ακούμε τους ανθρώπους μας, να επενδύουμε στην ανάπτυξή τους και να καλλιεργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο σεβασμός, η αξιοκρατία, η συνεργασία και η εξέλιξη αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα.»