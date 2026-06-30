Σέριφος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα

Με τα ολόλευκα σπίτια της, τα άγρια βραχώδη τοπία της και τις κρυστάλλινες παραλίες της, η Σέριφος αποτελεί ένα από τα πιο αυθεντικά νησιά των Κυκλάδων.

Τόσο κοντά στην Αθήνα, μα ταυτόχρονα τόσο απομακρυσμένη, η Σέριφος είναι ένα νησί που κρύβει ανεκτίμητους θησαυρούς. Με τη SEAJETS θα φτάσεις στη Σέριφο από τον Πειραιά σε μόλις δύο ώρες. Εκεί θα γνωρίσεις την ιστορία της που χάνεται στους αιώνες, από τους προϊστορικούς χρόνους έως και σήμερα.

Η ιστορία της Σερίφου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ορυκτό της πλούτο, καθώς από την αρχαιότητα, τα μεταλλεία σιδήρου έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία του νησιού μέσα στους αιώνες.

To νησί κατέχει σημαντική θέση και στην ελληνική μυθολογία, αφού συνδέεται τόσο με τον μύθο του Περσέα όσο και με την Οδύσσεια. Σήμερα, η Σέριφος αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων για καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και για σύντομες αποδράσεις, χάρη στην εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, αλλά και στη μεγάλη ποικιλία παραλιών και εμπειριών που προσφέρει στους επισκέπτες της.

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