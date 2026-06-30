4 σημαντικές διακρίσεις για την THERMIC SOL στα Home Improvement Awards 2026

Η THERMIC SOL απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Home Improvement Awards 2026, τον θεσμό που αναδεικνύει την προϊοντική καινοτομία και την αριστεία στον κλάδο του Home & Garden στην Ελλάδα.

Οι βραβεύσεις επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία της εταιρείας στην ανάπτυξη αξιόπιστων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Μουσείο Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, στην Αθήνα. Τα Home Improvement Awards, που διοργανώνονται από την Karydakis Media, αποτελούν τον μοναδικό θεσμό στην Ελλάδα που επιβραβεύει την προϊοντική καινοτομία, την ποιότητα και τη δημιουργικότητα στην επικοινωνία για την αγορά του Home & Garden.

Η THERMIC SOL διακρίθηκε στις κορυφαίες κατηγορίες:

GOLD - Θέρμανση – Κλιματισμός: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενέργειας THERMIC

SILVER - Εξοικονόμηση Ενέργειας: THERMIC SOL ALPHA GLASS 200L

SILVER - Καινοτομία: THERMIC SOL OLYMPUS

BRONZE - Home Tech: THERMIC SOL TH-160 MONOBLOCK

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειας της THERMIC SOL να αναπτύσσει λύσεις υψηλής ποιότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, τη θέρμανση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Με ελληνική παραγωγή, σύγχρονες εγκαταστάσεις και συνεχή επένδυση στην τεχνογνωσία, η εταιρεία εξελίσσει προϊόντα που συνδυάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση, αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, αποτελώντας σταθερή επιλογή για επαγγελματίες και καταναλωτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η THERMIC SOL συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, την ποιότητα και τις βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο αποδοτικό και ενεργειακά υπεύθυνο μέλλον.