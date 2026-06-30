Fast Ferries: Κλείσε θέση για το αυτοκίνητό σου στο πλοίο… με 1 ευρώ!

Δείτε αναλυτικά όλες τις προσφορές της Fast Ferries για τους μαθητές και μαθήτριες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και μετά τη… σούπερ προσφορά του ενός (1) ευρώ!

Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσπάθειας και του κόπου των μαθητών που συμμετίχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2026, η Fast Ferries στέκεται δίπλα τους και τους προσφέρει την δυνατότητα να μετακινηθούν με τα πλοία της, κάνοντας χρήση της φοιτητικής έκπτωσης 50%, θεωρώντας τους ήδη επιτυχόντες φοιτητές!

Η έκπτωση ισχύει για τα ατομικά τους εισιτήρια σε όλα τα πλοία της Fast Ferries για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και 31 Οκτωβρίου 2026, με όλα τα πλοία μας και σε όλες τις διαδρομές που εκτελεί η εταιρεία μας.

Για την παροχή της έκπτωσης απαιτείται κατά την έκδοση των εισιτηρίων αλλά και κατά την επιβίβαση, η επίδειξη του δελτίου ταυτότητας (ή διαβατηρίου) και το «Δελτίο Εξεταζόμενου Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2026».

Σημειώνεται επίσης ότι η Fast Ferries, επί σειρά ετών προσφέρει πέραν των υποχρεωτικών, σημαντικές εμπορικές εκπτώσεις σε όλα της τα δρομολόγια σε όλη την δρομολογιακή περίοδο, όπως:

Έκπτωση 30% στα εισιτήρια των τριτέκνων επιβατών

Έκπτωση 25% στα εισιτήρια των ένστολων (στρατιωτικοί-σώματα ασφαλείας).

Η έκπτωση ισχύει και για το όχημά τους.

Έκπτωση 25% στους συνταξιούχους Ν.Α.Τ.

Έκπτωση 30% στα εισιτήρια επιστροφής για αυθημερόν ταξίδια (ισχύει για τα δρομολόγια της γραμμής Ραφήνας – Κυκλάδων)

Επίσης, προσφέρεται έκπτωση 50% κατά τη θερινή περίοδο για αυθημερόν ταξίδια στη Σέριφο Κυριακές (ισχύει για ταξίδια από 14/6 έως 14/9), Σάββατα (ισχύει για ταξίδια από 11/7 έως 30/8/2026) και 50% για ταξίδια Σαββάτου με επιστροφή Κυριακή σε Φολέγανδρο και Σίκινο με το Ε/Γ-Ο/Γ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ (ισχύει για ταξίδια από 11/7 έως 30/8/2026)

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος πιστότητας πελατών της “FastFriends” και με τη συγκέντρωση ανάλογων πόντων, προσφέρεται η δυνατότητα παροχής εκπτωτικών ή δωρεάν εισιτηρίων.

H Fast Ferries προσφέρει αυτό το καλοκαίρι ταξίδι με ΙΧ από τη Ραφήνα για τις Κυκλάδες πιο οικονομικά από ποτέ!

Για τις κρατήσεις που θα έχουν αυτοκίνητο, το εισιτήριο επιστροφής του κοστίζει μόλις ένα ( 1 ) ευρώ!

Όροι & Προϋποθέσεις

Η έκδοση των εισιτηρίων πρέπει να πραγματοποιηθεί έως και 17/07/2026.

Η προσφορά ισχύει για ταξίδια έως και 31/10/2026.

Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για aller/retour (μετ’ επιστροφής) εκδόσεις εισιτηρίων.

Ισχύει για ταυτόχρονη έκδοση εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής

Αφορά μόνο δρομολόγια από και προς τη Ραφήνα ή αντιστρόφως.

Η έκπτωση εφαρμόζεται αποκλειστικά στο εισιτήριο επιστροφής του οχήματος.

Η προσφορά ισχύει για ΙΧ1, ΙΧ2 και ηλεκτρικά Ι.Χ.

Η έκπτωση δεν ισχύει για ασυνόδευτα οχήματα.

Τα εισιτήρια με την προσφορά μπορούν να ακυρωθούν με βάση την ακυρωτική πολιτική της εταιρείας ή να τροποποιηθούν για ταξίδι έως 31/10 διατηρώντας την προσφορά. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η ακύρωση μόνο του σκέλους της μετάβασης των εισιτηρίων.

Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες εκπτωτικές πολιτικές ή προσφορές της εταιρείας.

Ισχύουν οι γενικοί όροι μεταφοράς της Fast Ferries.

Για περισσότερες πληροφορίες fastferries.com.gr

