Maui & Sons SS26 Campaign | “Chase the Sun”

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Maui & Sons SS26 Campaign | “Chase the Sun”
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Η Maui & Sons παρουσιάζει τη νέα SS26 καμπάνια «Chase the Sun».

Πρόκειται για μια καμπάνια εμπνευσμένη από το καλοκαιρινό lifestyle και τις αξίες που χαρακτηρίζουν το brand: ελευθερία, κίνηση και διάθεση για νέες εμπειρίες.

Η καμπάνια αντλεί έμπνευση από τη surf κουλτούρα και το beach lifestyle που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Maui & Sons. Ανάμεσα σε αυθόρμητες αποδράσεις, βουτιές στη θάλασσα και στιγμές κάτω από τον ήλιο, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλά για εκείνους που ακολουθούν το ένστικτό τους και αναζητούν πάντα τον επόμενο προορισμό.

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Σε αυτό το σκηνικό, η παρουσία της surfer Νεφέλη Ψωμοπούλου προσθέτει αυθεντικότητα και ζωντάνια στο video. Η σχέση της με τη θάλασσα δεν λειτουργεί απλώς ως εικόνα, αλλά ως αυθεντική έκφραση του τρόπου ζωής που εκπροσωπεί το brand. Μέσα από πρωτότυπο storytelling περιεχόμενο που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από την ομάδα της Maui & Sons, η καμπάνια αποτυπώνει στιγμές που δεν μοιάζουν σκηνοθετημένες, αλλά αληθινές.

Η συλλογή SS26 ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό. Statement t-shirts με surf-inspired γραφικά, μαγιό σε έντονα χρώματα και prints, άνετα casual κομμάτια και αξεσουάρ σχεδιασμένα για κάθε καλοκαιρινή απόδραση συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα που κινείται ανάμεσα στην παραλία και την πόλη. Οι φωτεινοί τόνοι, οι relaxed γραμμές και οι surf αναφορές εκφράζουν το ανέμελο πνεύμα που βρίσκεται στον πυρήνα της Maui & Sons.

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Γιατί μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθήσεις τον ήλιο.

Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή Maui & Sons SS26 αποκλειστικά στα καταστήματα Admiral online και στα φυσικά καταστήματα.

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