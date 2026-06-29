IPANEMA: Η πιο αγαπημένη συλλογή του καλοκαιριού

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IPANEMA: Η πιο αγαπημένη συλλογή του καλοκαιριού
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Υποδεχθείτε το καλοκαίρι με μία συλλογή που δεν σταματά να μας εκπλήσσει!

Οι αυθεντικές σαγιονάρες απευθείας από τη Βραζιλία, είναι εδώ για να ξεσηκώσουν τα βήματά σου. Ipanema! Φόρεσε αυτό που σου ταιριάζει. Ανακάλυψε όλες τις νέες τάσεις σε flip flops, ή σχέδια με φάσα, με χαμηλές ή πιο chunky σόλες, σε μονόχρωμα σχέδια ή με εντυπωσιακά prints.

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Πρωτότυποι συνδυασμοί, σύγχρονα υλικά, μοντέρνες φόρμες. Ανακαλύψτε μια πλούσια ποικιλία για τον άνδρα και τη γυναίκα από flip flops για όλες τις ώρες της ημέρας.

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Οι χρωματικές επιλογές επίσης πολλές και όλες μοναδικές…… πετρόλ, καφέ, μπλε, γκρι, μαύρο χαλκού, μπεζ και του διαχρονικού μαύρου, χρώματα που ταιριάζουν στον σύγχρονο άνδρα.

H ΙΡΑΝΕΜΑ είναι ο ορισμός του καλοκαιριού, της ζωντάνιας, του ήλιου, των διακοπών, και βρίσκεται κοντά μας για να ζωντανέψει τα βήματά μας.

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Για περισσότερα σχέδια, στυλ και ιδέες www.adamsshoes.gr

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