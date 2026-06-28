Το «νέο Tinder» μυρίζει ιδρώτα και φαινόταν καλύτερη ιδέα στο TikTok

H νέα τάση των blind dates σε αγώνες Hyrox μέσω του Surf ήρθε, αλλά μπορεί η extreme γυμναστική να αντικαταστήσει το κλασικό φλερτ;

Η εικόνα σε πρόσφατο αγώνα Hyrox στη Νέα Υόρκη ήταν μάλλον σουρεάλ! Δεκάδες δρομείς βαμμένοι με νέον χρώματα και τίγκα στο γκλίτερ να περνούν με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα από μια μπλε φουσκωτή σήραγγα. Ανάμεσά τους, μια ομάδα singles περίμενε να γνωρίσει το ραντεβού της. Όχι σε κάποιο μπαρ, αλλά απευθείας στη γραμμή εκκίνησης ενός σκληροπυρηνικού fitness event.

Πρόκειται για μια νέα τάση στα «μικτά διπλά» του Hyrox, όπου ένας άντρας και μια γυναίκα που δεν έχουν ιδωθεί ποτέ ξανά, καλούνται να τρέξουν μαζί χιλιόμετρα και να μοιραστούν ασκήσεις σωματικής εξόντωσης. Υπάρχει, λοιπόν, κι αυτός ο τρόπος για να βρει κανείς ταίρι το 2026.

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