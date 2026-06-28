Μοιάζουν με νησί, αλλά δεν είναι: 5 παραθαλάσσιοι προορισμοί για αποδράσεις express από την Αθήνα

Επειδή η άδεια του Αυγούστου είναι ακόμα μακριά, τα Σαββατοκύριακα αποτελούν ιδανική ευκαιρία για να πάρουμε μερικές ανάσες δροσιάς εκτός πόλης. Βρήκαμε 5 προορισμούς που θα σε κάνουν να νιώσεις σαν να βρίσκεσαι σε νησί.

Η έντονη καθημερινότητα στην πόλη, οι υψηλές θερμοκρασίες και η ανάγκη για λίγη ξεκούραση κάνουν τις σύντομες αποδράσεις πιο απαραίτητες από ποτέ. Και μπορεί οι καλοκαιρινές διακοπές να αργούν ακόμα, όμως υπάρχουν προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα που χαρίζουν μια αυθεντική νησιωτική αύρα χωρίς καν να χρειαστεί να επιβιβαστούμε σε πλοίο.

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