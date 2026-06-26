Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές χωρίς άγχος για πληρωμές

Ένα τριήμερο ταξιδάκι στην Άνδρο έγινε πολύ πιο εύκολο με τη Snappi, το τραπεζικό app που ήρθε να σου λύσει τα χέρια στις αυθόρμητες εξορμήσεις.

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στις καλοκαιρινές διακοπές. Εκείνοι που έχουν οργανώσει τα πάντα μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας και εκείνοι που αποφασίζουν Παρασκευή απόγευμα ότι το Σαββατοκύριακο τους βρίσκει σε ένα νησί. H αφεντιά μου ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Το φετινό καλοκαίρι φυσικά δεν αποτέλεσε εξαίρεση, οπότε όταν βρήκα ευκαιρία για τριήμερο στην Άνδρο την άρπαξα από τα μαλλιά. Εισιτήρια, τηλέφωνα, βαλίτσες, όλα πήραν μια σειρά τις επόμενες ώρες έως το πρωί του Σαββάτου...

Μέχρι να φτάσω βέβαια στο λιμάνι, είχα ήδη πληρώσει καφέ και βενζίνη, ενώ λίγο αργότερα ήρθαν τα ακτοπλοϊκά, το πρώτο παγωτό, ένα μικρό πρωινό δίπλα στη θάλασσα για να μας κρατήσει και εκείνο το μικρό αναμνηστικό που πάντα λέω ότι δεν θα αγοράσω. Και εκεί ακριβώς είναι η παγίδα... Πολλές φορές άλλωστε σκεφτόμαστε το πόσο κοστοβόρο μπορεί να αποδειχθεί ένα ταξίδι, αλλά συχνά εκείνα που αδειάζουν ακόμα περισσότερο την τσέπη είναι οι αυτές μικρές κινήσεις που σχεδόν δεν καταλαβαίνεις.

Κάπου εκεί μπήκε στην εξίσωση η Snappi. Ένας φίλος μού είχε πει ότι χρησιμοποιεί το app σε κάθε ταξίδι γιατί κερδίζει κάτι πίσω από συναλλαγές που έτσι κι αλλιώς θα έκανε, ειδικά σε ferry trips, βενζίνες και διόδια. Και είχε δίκιο.

Η πιο ευχάριστη... επιστροφή ταξιδιού!

Το 10% cashback σε καλοκαιρινές μετακινήσεις της Snappi είναι από εκείνα τα μικρά benefits που στην αρχή δεν τους δίνεις σημασία, αλλά στο τέλος του ταξιδιού βλέπεις ότι κάνουν πραγματική διαφορά στο συνολικό budget.

Τι σημαίνει ακριβώς; Με κάθε συναλλαγή που κάναμε σε Blue Star Ferries, SKY Express, διόδια μέσω Fast Pass και Shell, κερδίζαμε αυτόματα 10%. Το ίδιο θα ίσχυε στα ακτοπλοϊκά και με τα SuperFast Ferries, Hellenic Seaways & ANEK lines.

Όλα αυτά βέβαια ήταν σκέψεις που ήρθαν αργότερα στον νου, αφού είχα επιστρέψει στην Αθήνα. Γιατί όσο ήμουν στο νησί, πήγαινα στον... αυτόματο, χωρίς να λογαριάζω και πολλά. Απλώς άφησα το πρόγραμμα στην άκρη και ακολούθησα τον ρυθμό του νησιού. Πρωινός καφές στο λιμάνι, ένα εισιτήριο για το τοπικό λεωφορείο, μεσημεριανό σε μια μικρή ταβέρνα που μας πρότεινε ένας ντόπιος και, λίγο αργότερα, μια στάση σε ένα μίνι μάρκετ για νερά και αντηλιακά που φυσικά είχαμε ξεχάσει. Όλες αυτές οι μικρές αγορές είναι που τελικά γεμίζουν μια μέρα διακοπών και, χωρίς να το πολυσκέφτομαι, πλήρωνα απλώς με την ψηφιακή κάρτα μου και συνέχιζα τη βόλτα.

Το ίδιο έγινε και την επόμενη μέρα, όταν αποφασίσαμε αυθόρμητα να περάσουμε απέναντι σε μια κοντινή παραλία με καραβάκι (σ.σ τα Άχλα για όσους ρωτάτε). Εισιτήρια, παγωτά, ξαπλώστρες, μια στάση για κοκτέιλ λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Όλα αυτά που σου υπενθυμίζουν ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι μεγάλες αποδράσεις, αλλά εκείνες οι μικρές αποφάσεις που παίρνεις χωρίς δεύτερη σκέψη και κάνουν τις καλύτερες αναμνήσεις.

Στην επιστροφή, όσο περιμέναμε το πλοίο, χαζεύαμε ήδη πιθανούς προορισμούς για την επόμενη εξόρμηση. Κάποιος είπε για road trip, κάποιος άλλος για ένα city break στο εξωτερικό και όλοι συμφωνήσαμε ότι τελικά το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να απολαμβάνεις τη στιγμή χωρίς να αγχώνεσαι για τις καθημερινές πληρωμές. Για αυτό, τα credits πάνε στη Snappi. Ίσως γι' αυτό, όταν γύρισα σπίτι και κοίταξα όλα όσα είχα κάνει μέσα σε ένα μόνο τριήμερο, σκέφτηκα πως οι καλύτερες διακοπές είναι εκείνες που κυλούν τόσο εύκολα, ώστε το μόνο που μένει είναι οι φωτογραφίες, τα γέλια και η ανυπομονησία για το επόμενο ταξίδι.