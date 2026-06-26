Απόφαση - σταθμός για το γυναικείο ποδόσφαιρο: Δικαιώθηκε η Maja Gothberg

Η Maja Gothberg θα λάβει αποζημίωση για ηθική βλάβη από τη Lazio, για μια σειρά από παράνομους χειρισμούς από την ομάδα.

Η μητρότητα παραμένει ένα μεγάλο κεφάλαιο στον αθλητισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια ομιλία, στο πλαίσιο του Gazzetta Women Sports Summit, όπου η βολεϊμπολίστρια Αθηνά Παπαφωτίου, είχε θέσει το εξής: «Αν μείνω έγκυος, αυτόματα ακυρώνεται το συμβόλαιο». Από το 2024 μέχρι και σήμερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει στον γυναικείο αθλητισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όμως, η μητρότητα δεν θα έπρεπε να καταρρίπτει καριέρες, ούτε οι γυναίκες θα έπρεπε να διαλέξουν μεταξύ της εγκυμοσύνης και του αθλητισμού.

Ίσως, βέβαια, μετά την υπόθεση της Maja Gothberg, τα δεδομένα να αλλάξουν. Κι αυτό γιατί το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (Court of Arbitration for Sport - CAS) αποφάσισε υπέρ της, δικαιώνοντας την για την παράνομη απομάκρυνση της από τη Lazio, επειδή έμεινε έγκυος. Ενδεχομένως αυτή η απόφαση να επηρεάσει τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιρίστριες με τη μητρότητα στο μέλλον και την οποία η Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών χαρακτήρισε ως «πρωτοποριακή». Η Gothberg θα λάβει επίσης αποζημίωση για ηθική βλάβη από τη Lazio.

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