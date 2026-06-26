Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

Ήταν 26 Ιουνίου 1976 και η Βρετανία βρισκόταν στη δίνη ενός ιστορικού καύσωνα, με 15 συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπερνούσε τους 32 βαθμούς Κελσίου

Πιασμένοι αγκαζέ έξω από την εκκλησία όπου μόλις είχαν ενωθεί με τα δεσμά του γάμου, ο Πίτερ και η Σάρον Χιθ δείχνουν σαν να μόλις είχαν ζήσει τον τέλειο γάμο.

Όμως, πίσω από το κομψό κοστούμι του Πίτερ, το εντυπωσιακό νυφικό της Σάρον και την ανθοδέσμη που κρατούσε, κρυβόταν μια ημέρα που λίγο έλειψε να καταλήξει σε καταστροφή.

Το νεαρό, ερωτευμένο ζευγάρι στεκόταν μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στη μέση της τελετής, όταν ο ήδη ταραγμένος πατέρας του Πίτερ, ο Τσάρλι, γλίστρησε από το στασίδι και κατέρρευσε.

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