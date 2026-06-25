Creative XF1: Tο επιτραπέζιο ηχείο υψηλής ανάλυσης και εξαιρετικής πιστότητας που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία ακρόασης

Με ισχύ 72W RMS, διενίσχυση (bi-amplified), διπλή πιστοποίηση Hi-Res Audio, συνδεσιμότητα νέας γενιάς και δυνατότητα επέκτασης με subwoofer, το ηχείο Creative XF1 προσφέρει ήχο υψηλής πιστότητας για εργασία, ψυχαγωγία και δημιουργία.

Η Creative Technology Ltd ανακοινώνει την κυκλοφορία του Creative XF1, ενός νέου επιτραπέζιου ηχείου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), σχεδιασμένου για να προσφέρει ήχο εξαιρετικής πιστότητας σε οικιακούς χώρους και προσωπικά γραφεία, με την Ιαπωνία να αποτελεί την πρώτη χώρα στην παγκόσμια διάθεσή του. Κατασκευασμένο για τους λάτρεις που δίνουν σημασία τόσο στην ποιότητα του ήχου όσο και στην αισθητική, το Creative XF1 συνδυάζει ισχύ εξόδου 72W RMS, διπλή πιστοποίηση Hi-Res Audio, συνδεσιμότητα νέας γενιάς και εξατομικευμένο έλεγχο μέσω της εφαρμογής Creative Nexus, για να αναβαθμίσει κάθε ακουστική εμπειρία. Είτε πρόκειται για το αγαπημένο σας τραγούδι είτε για μια ταινία αργά το βράδυ, το Creative XF1 δημιουργεί πιο καθηλωτικές και συνδεδεμένες εμπειρίες χάρη στο μεγαλύτερο βάθος και την καθαρότητα του ήχου.

ΕΕπιτραπέζιο ηχείο 72W RMS με διενίσχυση και διπλή πιστοποίηση Hi-Res, συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς και δυνατότητα επέκτασης με subwoofer, που προσφέρει ήχο εξαιρετικής πιστότητας για εργασία, ψυχαγωγία και δημιουργία.

Ισχυρός, καθαρός ήχος σε οποιαδήποτε ένταση

Με ισχύ εξόδου 72W RMS και συχνότητα απόκρισης από 55Hz έως 40kHz, το Creative XF1 αναδεικνύει λεπτομέρειες στη μουσική, τις ταινίες και τα παιχνίδια που πολλά συμπαγή ηχεία 2.0 αυτής της κατηγορίας τιμών δεν αναπαράγουν — την ελαφριά τραχύτητα στη φωνή, τα βαριά μπάσα στο soundtrack ενός παιχνιδιού και τις λεπτές νότες ενός κομματιού για πιάνο.

Το Creative XF1 έχει σχεδιαστεί για καθαρό, ελεγχόμενο ήχο στο γραφείο, ανεξάρτητα από την ένταση. Χρησιμοποιεί μια πλήρως ενεργή διάταξη 2 δρόμων με έλεγχο DSP και ξεχωριστή ενίσχυση για κάθε οδηγό, ώστε να μειώνεται η παραμόρφωση και να διατηρείται η ισορροπία του ήχου καθώς αλλάζει η ένταση. Τα ειδικά σχεδιασμένα γούφερ 3 ιντσών, βελτιστοποιημένα με FEA, προσθέτουν επιπλέον δυναμισμό και καθαρότητα σε κοντινή απόσταση, στοιχεία που συχνά λείπουν από τα μικρότερα ηχεία γραφείου.

Το Creative XF1 ταιριάζει άψογα δίπλα σε οθόνες και φορητούς υπολογιστές, χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο στο γραφείο. Η αποσπώμενη βάση από φελλό επιτρέπει την προσαρμογή της γωνίας των ηχείων προς τον ακροατή, προσθέτοντας παράλληλα μια ζεστή, διακριτική πινελιά που ταιριάζει τόσο σε δημιουργικά στούντιο όσο και σε καθημερινές οικιακές εγκαταστάσεις.

Advanced wireless and wired connectivity Προηγμένη ασύρματη και ενσύρματη συνδεσιμότητα

Το Creative XF1 διαθέτει διπλή πιστοποίηση Hi-Res Audio, υποστηρίζοντας αναπαραγωγή έως 40kHz μέσω USB audio και αναλογικής εισόδου, καθώς και ασύρματη αναπαραγωγή

Hi-Res Audio μέσω LDAC με Bluetooth® 6.0. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν streaming σε υψηλή ποιότητα μέσω Bluetooth® 6.0 ή να συνδεθούν μέσω USB-C για αναπαραγωγή έως 24-bit / 96kHz από συμβατές συσκευές. Μια είσοδος line-in 3.5 mm και μια ειδική έξοδος για subwoofer με αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών προσφέρουν μια απλή δυνατότητα αναβάθμισης για τους χρήστες που επιθυμούν να ξεκινήσουν με μια απλή εγκατάσταση τύπου «plug-and-play» και να επεκταθούν με την πάροδο του χρόνου σε ένα πιο ισχυρό σύστημα 2.1.

Συμπαγής σχεδιασμός και εξατομικευμένος ήχος με το Creative Nexus

Με τον συμπαγή και μινιμαλιστικό σχεδιασμό του, το Creative XF1 ταιριάζει άψογα δίπλα σε οθόνες και φορητούς υπολογιστές, χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο στο γραφείο. Διατίθεται σε μαύρο ή λευκό χρώμα. Η αποσπώμενη βάση από φελλό επιτρέπει την προσαρμογή της γωνίας των ηχείων προς τον ακροατή, προσθέτοντας παράλληλα μια ζεστή, διακριτική πινελιά που ταιριάζει τόσο σε δημιουργικά στούντιο όσο και σε καθημερινές οικιακές εγκαταστάσεις.

Η εφαρμογή Creative Nexus διαθέτει επίσης πάνω από 120 προεπιλογές ισοσταθμιστή (EQ), οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εσωτερικά από τους ειδικούς μας στον τομέα του ήχου. Για τους χρήστες που επιθυμούν μια εξατομικευμένη εμπειρία, η εφαρμογή Creative Nexus προσφέρει έναν παραμετρικό ισοσταθμιστή 10 ζωνών και δυνατότητα διαχείρισης των προεπιλογών.

Εξατομίκευσε τον ήχο σου

Για τους χρήστες που επιθυμούν μια εξατομικευμένη εμπειρία, η εφαρμογή Creative Nexus προσφέρει έναν παραμετρικό ισοσταθμιστή 10 ζωνών και δυνατότητα διαχείρισης προεπιλογών, διευκολύνοντας την εναλλαγή μεταξύ μιας πιο ουδέτερης καμπύλης για μίξη και mastering, ενός πλουσιότερου προφίλ για ταινίες ή ενός πιο δυναμικού ήχου για παιχνίδια και καθημερινή χρήση στο γραφείο.

Η εφαρμογή Creative Nexus διαθέτει επίσης πάνω από 120 προεπιλογές ισοσταθμιστή (EQ), οι οποίες έχουν δημιουργηθεί εσωτερικά από τους ειδικούς μας στον τομέα του ήχου. Αυτές οι προεπιλογές ισοσταθμιστή καλύπτουν πάνω από 20 είδη μουσικής και σχεδόν 100 παιχνίδια, προσφέροντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε εξατομικευμένο ήχο.

«Για πολλούς από εμάς, ο επιτραπέζιος υπολογιστής έχει γίνει το κέντρο της εργασίας, της ψυχαγωγίας και της δημιουργίας,» δήλωσε ο Ernest Sim, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Πρόεδρος της Creative Technology Ltd. «Το Creative XF1 έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ήχο που γεμίζει τον χώρο, με μεγαλύτερο βάθος και καθαρότητα, έτσι ώστε κάθε νότα, φωνή και εφέ να ακούγεται πιο κοντά, πιο ζωντανά και πιο αληθινά στο γραφείο σας.»

Χαρακτηριστικά του XF1

Η ακρίβεια της διενίσχυσης

Η αποκλειστική ενίσχυση για κάθε ηχείο παρέχει μεγαλύτερο δυναμικό περιθώριο και διατηρεί σταθερή την απόκριση συχνότητας σε όλα τα επίπεδα έντασης, προσφέροντας καθαρή και ελεγχόμενη ηχητική απόδοση.

Ισχύς 72W RMS

Το υψηλό δυναμικό εύρος επιτρέπει την αναπαραγωγή ισχυρού ήχου με χαμηλή παραμόρφωση ακόμη και σε υψηλές εντάσεις, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και ένταση στη μουσική, τις ταινίες και τα παιχνίδια.

Διπλή πιστοποίηση ήχου Hi-Res

Υποστηρίζει αναπαραγωγή υψηλής ανάλυσης έως 40 kHz μέσω USB Audio και αναλογικής εισόδου, καθώς και ασύρματα μέσω Bluetooth® 6.0 με LDAC για βελτιωμένη λεπτομέρεια και καθαρότητα ήχου.

Βελτιωμένος σχεδιασμός οδηγών FEA

Σχεδιασμένα με τη χρήση τεχνικών Finite Element Analysis (FEA), τα ειδικά κατασκευασμένα γούφερ 3" προσφέρουν υψηλή απόδοση και χαμηλή παραμόρφωση.

Συνδεσιμότητα νέας γενιάς και συνοδευτική εφαρμογή

Διαθέτει Bluetooth® 6.0, έξοδο ήχου USB-C και είσοδο AUX για ευέλικτη συνδεσιμότητα. Προσαρμόστε την ακουστική σας εμπειρία με την εφαρμογή Creative Nexus, η οποία προσφέρει προηγμένες δυνατότητες προσαρμογής του ισοσταθμιστή (EQ).

Τεχνικές Προδιαγραφές XF1

Μοντέλο: MF1730

Χρώμα:

o Μαύρο

o Λευκό



Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος):

o Αριστερό: 155 x 99.7 x 191 χιλιοστά / 6.10 x 3.93 x 7.52 ίντσες,

o Δεξί: 155 x 99.7 x 191 χιλιοστά / 6.10 x 3.93 x 7.52 ίντσες



Βάρος:

Αριστερό: 1.29 kg, Δεξί: 1.36 kg

Διαμόρφωση ηχείων: 2.0

Καλώδια:

o USB-A σε USB-C καλώδιο δεδομένων (1.5 μέτρα)

o Καλώδιο διασύνδεσης ηχείων (2.0 μέτρα)

Μοντέλο αντάπτορα ισχύος:

o Είσοδος: 100–240 V ~ 50/60 Hz 1.0 A

o Έξοδος: 24.0 V⎓ 2 A, 48 W

Οδηγοί:

o 2 x 3 inches Woofers

o 2 x ¾ inches Tweeters

Ισχύς εξόδου:

o Woofers: 2 × 26 W RMS

o Tweeters: 2 × 10 W RMS

o Συνολική ισχύς: 72 W RMS

Συχνότητα απόκρισης: 55Hz ~ 40kHz

Signal-to-Noise Ratio (SNR): >=85dB

THD+N: < 1%

Πιστοποίηση ήχου:

o Hi-Res Audio certified

o Hi-Res Audio Wireless certified

Είσοδος ήχου:

o Ασύρματος ήχος Bluetooth 6.0

o Ήχος USB (Type-C)

o Αναλογική είσοδος AUX (3.5mm Line-in)

Έξοδος ήχου: Subwoofer out

Κουμπιά ελέγχου:

o Πολυλειτουργικό κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ρύθμιση έντασης και επιλογή πηγής

o Κουμπί σύζευξης Bluetooth στο πίσω πάνελ

o Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας στο πίσω πάνελ

Είσοδος AUX : 3.5 mm στέρεο (TRS), analog line level

Ήχος USB:

o Διεπαφή: USB Type-C

o Υποστηριζόμενος ήχος: έως και 24-bit / 96 kHz

Έκδοση Bluetooth: 6.0

Συχνότητα λειτουργίας Bluetooth: 2402–2480 MHz

Κλασικά προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP

Κωδικοποιητές ήχου Bluetooth: SBC, AAC, LDAC

Εμβέλεια λειτουργίας Bluetooth: Έως και 10m / 33 πόδια (Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό χώρο. Οι τοίχοι και οι κατασκευές ενδέχεται να επηρεάσουν την εμβέλεια της συσκευής)

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: 9.4 dBm

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 45 °C

Τιμή και διαθεσιμότητα

Το Creative XF1 διατίθεται στην τιμή των 159,99 € και θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη από τις 6 Αυγούστου 2026 στη διεύθυνση https://en.creative.com/.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα στα καταστήματα λιανικής πώλησης της χώρας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

