VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Ο Νίκος Σκρέμπος παρουσίασε τη φιλοσοφία του all-day wine bistrot που συνδέει τη γαστρονομία, το κρασί και τη φιλοξενία με την καθημερινότητα της πόλης.

Τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του VIBO Piraeus παρουσίασε ο Νίκος Σκρέμπος, συνιδιοκτήτης της Hytra, του βραβευμένου με αστέρι Michelin εστιατορίου, και δημιουργός των VIBO Glyfada και VIBO Piraeus, σε press lunch που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στον χώρο του VIBO Piraeus, στη Ναυαρίνου 10.

Ιδιαίτερη θέση στη φιλοσοφία του VIBO Piraeus έχει η έννοια του «στεκιού» ως σύγχρονης ανάγκης της πόλης. Λίγα βήματα από το λιμάνι, το VIBO Piraeus έχει αρχίσει να διαμορφώνει τη δική του θέση στη σύγχρονη καθημερινότητα του Πειραιά, ως ένα all-day wine bistrot που συνδυάζει τη φιλοξενία, το κρασί και τη γαστρονομία με την αίσθηση ενός οικείου σημείου συνάντησης. Σε μια πόλη με ισχυρή επιχειρηματική ταυτότητα και βαθιά ναυτιλιακή παράδοση, ο χώρος απευθύνεται φυσικά σε ανθρώπους που αναζητούν ένα ποιοτικό περιβάλλον για την καθημερινή τους έξοδο, τις επαγγελματικές τους επαφές και τις κοινωνικές τους συναντήσεις.

Το VIBO Piraeus έχει σχεδιαστεί ως ένας χώρος πολλαπλών στιγμών μέσα στην ημέρα, που συνδέει τη φιλοξενία, το κρασί και τη γαστρονομία με τη σύγχρονη καθημερινότητα του Πειραιά. Από τον πρωινό καφέ και το brunch, μέχρι το επαγγελματικό γεύμα, ένα after office ποτήρι κρασί ή ένα executive dinner, ο χώρος λειτουργεί ως ένα οικείο και ποιοτικό σημείο συνάντησης για την πόλη, με ιδιαίτερη απήχηση στην επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα.

Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντικό άξονα ανάπτυξης για το VIBO Piraeus αποτελούν οι εταιρικές υπηρεσίες, με προτάσεις που σχεδιάζονται γύρω από τη φιλοσοφία της επιμελημένης φιλοξενίας. Με δυνατότητα φιλοξενίας 50–60 καθήμενων επισκεπτών στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο και 70–80 ατόμων σε standing format, το VIBO Piraeus μπορεί να υποστηρίξει business lunches, executive dinners, after office gatherings, wine masterclasses για ομάδες, wine pairing προτάσεις, sommelier-led εμπειρίες, team bonding experiences, εταιρικές παρουσιάσεις, private events, DJ nights και jazz evenings. Την εμπειρία υποστηρίζει μια εξειδικευμένη ομάδα από sommeliers, bartenders και chefs, διαμορφώνοντας προτάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες, το ύφος και την περίσταση κάθε εταιρείας.

Η επιλογή του Πειραιά αποτέλεσε συνειδητή στρατηγική απόφαση. Πρόκειται για μια πόλη με ισχυρή ταυτότητα, ιστορία, επιχειρηματικότητα, ναυτιλιακή παράδοση και έντονη καθημερινή ζωή. Σε αυτό το περιβάλλον, το VIBO Piraeus φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας ζωντανός χώρος συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και επαγγελματικών σχέσεων, ακολουθώντας τη διαχρονική λογική των λιμανιών ως σημείων σύνδεσης και ανταλλαγής.

«Τα λιμάνια ήταν πάντα τόποι συνάντησης ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών. Αυτή η λογική μάς ταίριαζε πολύ. Θέλαμε να γίνουμε μέρος μιας ιστορίας που ήδη υπάρχει στον Πειραιά και να συμβάλουμε σε αυτή με τον δικό μας τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά o κος Σκρέμπος.

Στην καρδιά της εμπειρίας του VIBO βρίσκεται το κρασί, ως αφορμή γνωριμίας με τόπους, παραγωγούς, ποικιλίες και ιστορίες. Την οινική ταυτότητα του VIBO Piraeus επιμελείται η Κέλλυ Ανδρώνη, συνιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία, με εξειδικευμένη γνώση και πιστοποιήσεις στον χώρο του κρασιού, λειτουργεί ως curator των ετικετών και των ειδικών προτάσεων που συνοδεύουν κάθε στιγμή της ημέρας. Με προσωπική φροντίδα στη σύνθεση της λίστας, η οποία περιλαμβάνει 70 επιλεγμένες ετικέτες και 30 ποτήρια, καθώς και στα wine pairings και στις θεματικές εμπειρίες, συμβάλλει ουσιαστικά στη σύνδεση του επισκέπτη με τον ελληνικό αμπελώνα. Μέσα από δράσεις όπως τα Wine Stories και το «Η Ελλάδα στο Ποτήρι σου», το VIBO Piraeus φέρνει πιο κοντά τον παραγωγό, τον τόπο και τον επισκέπτη, αναδεικνύοντας τις ιστορίες πίσω από κάθε ετικέτα.

Στο πλαίσιο της γνωριμίας με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, παρουσιάστηκε επίσης η ειδική COMPLIMENTARY κάρτα του VIBO Piraeus, η οποία έχει δημιουργηθεί ώστε ο χώρος να μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο φιλοξενίας για επαγγελματικές συναντήσεις δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, φορεών, συνεργατών και επαφών τους. Παράλληλα, για media groups και εταιρικούς οργανισμούς, το VIBO Piraeus μπορεί να διαμορφώσει ειδικές προτάσεις για παρουσιάσεις, συναντήσεις, θεματικές βραδιές και εταιρικές εκδηλώσεις.

«Η φιλοδοξία μας είναι να γίνουμε μέρος της καθημερινότητας του Πειραιά. Να είμαστε ένας χώρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, επιστρέφουν και, με τον χρόνο, τον κάνουν δικό τους. Αν σε λίγα χρόνια ο κόσμος λέει “πάμε στο VIBO” με τον ίδιο φυσικό τρόπο που λέει “πάμε στο στέκι μας”, τότε θα έχουμε πετύχει αυτό που θέλαμε», κατέληξε ο Νίκος Σκρέμπος.



