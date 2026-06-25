Τα 2 θρεπτικά συστατικά που μπορεί να σας λείπουν αν είστε συνέχεια κουρασμένοι

Αν η κούραση επιμένει παρά τον καλό ύπνο, η έλλειψη συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών μπορεί να είναι ένας παράγοντας που αξίζει να διερευνηθεί.

Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι η κούραση οφείλεται στην έλλειψη ύπνου ή στο άγχος. Αν όμως έχετε συχνά χαμηλή ενέργεια, παρόλο που κοιμάστε σταθερά και επαρκώς, η κατάσταση των θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό σας μπορεί να παίζει ρόλο.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο περιοδικό Nutrients εξετάζει μια πιθανή σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την κόπωση και της ανεπάρκειας δύο σημαντικών θρεπτικών συστατικών: της βιταμίνης Β12 και του φυλλικού οξέος.

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