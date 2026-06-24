Οι Γιαγκίνηδες στο Gazzetta: «Στόχος μας είναι αυτή η συναυλία να μείνει αξέχαστη σε όποιον έρθει».

Οι Γιαγκίνηδες, στις 7 Ιουλίου (στις 21:00), στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στήνουν το γλέντι των ονείρων μας!

Η Νίνα, καλή μου φίλη πια, ρωτάει πώς σου φαίνεται να γράψουμε κάτι για τους Γιαγκίνηδες; Έχω μόλις ξυπνήσει και πριν το καταλάβω, πριν έρθει η πρώτη γουλιά καφέ, αναζητώ δεύτερο χέρι να κάνω μια γυροβολιά στο σαλόνι μου! Ο χρόνος γυρίζει πίσω -ή μήπως πάει μπροστά;- και εγώ είμαι σε μια παρέα και λίγο πριν ξημερώσει χορεύουμε, πίνουμε, ξεδίνουμε. Αυτά δεν γίνονται πια! Ξέρετε, οικονομική κρίση, 13ώρα, κλιματική αλλαγή, ακρίβεια, υπερτουρισμός κτλ. Και όμως! Υπάρχουν αυτοί οι μάγκες, ο Σπύρος Ζήσης και ο Παναγιώτης Σικλαφίδης, οι Γιαγκίνηδες ντε (!), που έμμεσα σου λένε καλά σου λέει η Νίνα, γράψε ρε φίλε, γράψε για το γλέντι που θα στήσουμε, στις 7 Ιουλίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Οι Γιαγκίνηδες, λοιπόν, μιλούν στο Gazzetta λίγο πριν το live τους. Thanx ρε μάγκες!

Στις 7 Ιουλίου θα στήσετε το γλέντι των ονείρων μας. Τι θα κάνετε για να κρατήσει το κοινό για πάντα αυτό το όνειρο;

Στόχος μας είναι αυτή η συναυλία να μείνει αξέχαστη σε όποιον έρθει. Για αυτόν τον λόγο έχουμε ετοιμάσει μια υπερπαραγωγή που εστιάζει στα βασικά στοιχεία της μέχρι τώρα πορείας μας: τον χορό, το κέφι, την παρέα, τον αυθορμητισμό και όλα αυτά τα δυνατά συναισθήματα που μας δημιουργεί αυτή η μουσική.

Το πώς βιώνουμε το γλέντι σήμερα, έχει μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν;

Σίγουρα οι εποχές έχουν αλλάξει αρκετά για να επηρεάζουν τα πάντα, ακόμα και τον τρόπο που γλεντάμε. Πιστεύουμε, όμως, πως υπάρχουν μέσα μας κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν, όπως η ανάγκη για σύνδεση με τους γύρω μας, η ένταση του να τραγουδάς και να χορεύεις παρέα με αγνώστους και η χαρά του να ακούς τραγούδια γεμάτα συναίσθημα.

Ο αυτοσχεδιασμός σε αυτό το live θα έχει χώρο;

Ο αυθορμητισμός και ο αυτοσχεδιασμός είναι τόσο βαθιά ριζωμένα μέσα μας, από τον καιρό που παίζαμε στον δρόμο ακόμα, που και να θέλαμε δεν θα μπορούσαμε να τα αποβάλουμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ζούμε στιγμή και να μεταφέρουμε στο κοινό αυτό το συναίσθημα.

«Δεν θα ήταν το γλέντι των ονείρων μας αν δεν ήταν όλα διαμορφωμένα όπως τα θέλαμε»

Διαβάζω ότι αυτή είναι η πρώτη μεγάλη σας συναυλία στην Τεχνόπολη. Σας αγχώνει αυτό ή σας απελευθερώνει;

Η αλήθεια είναι πως νιώθουμε πως όλη η μέχρι τώρα πορεία μας, όλα όσα έχουμε κάνει, οι δυσκολίες που έχουμε ξεπεράσει, οδηγούν σε αυτήν την συναυλία, οπότε νιώθουμε σαν να είναι ένας σταθμός του ονείρου μας και δεν υπάρχει χώρος για άγχος.

Ρεμπέτικο, λαϊκό, παράδοση. Έννοιες και καταστάσεις όμορφες, βαθιά ελληνικές. Η σημερινή εποχή της εικόνας, των social media, της A.I, απειλεί αυτές τις μουσικές, την παράδοση;

Πιστεύω πως αυτές οι έννοιες, έχοντας καθιερωθεί στις καρδιές του κόσμου και έχοντας περάσει την δοκιμασία του χρόνου, απειλούνται λιγότερο από τα σύγχρονα μέσα σε σχέση με νεότερα είδη μουσικής. Τα social media ειδικά μπορούν να βοηθήσουν στην διάδοση την διατήρηση ή ακόμα και την εξέλιξη όλων αυτών των εννοιών. Οσο για το A.I τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, καθώς απειλεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη φαντασία και δημιουργικότητα , οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Αν σας έδιναν το ελεύθερο να διαμορφώσετε τον χώρο στην Τεχνόπολη όπως επιθυμείτε, για να βοηθηθεί κι άλλο το live, τι θα κάνατε;

Δεν θα ήταν το γλέντι των ονείρων μας αν δεν ήταν όλα διαμορφωμένα όπως τα θέλαμε. Με την πολύτιμη βοήθεια των παιδιών που δουλεύουν στην τεχνόπολη θα καταφέρουμε να στήσουμε το λαιβ όπως το οραματιζόμαστε.

«Παράλληλα με το live θα τρέχει και η καλοκαιρινή μας περιοδεία που θα γυρίσουμε σχεδόν όλη την χώρα»

Γιατί αρέσει στη νέα γενιά το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι;

Η αμεσότητα και η απλότητα με την οποία προσεγγίζει διαχρονικά προβλήματα, όπως η φτώχεια ο έρωτας κτλπ, σε συνδυασμό με τον επαναστατικό και αντισυμβατικό του χαρακτήρα, μπορεί εύκολα να μιλήσει στους νέους σε μια εποχή που όλα μοιάζουν σύνθετα.

Πρώτη φορά με full band. Τι παραπάνω θα σας δώσει αυτό;

Δεν θα παίξουμε πρώτη φορά φουλ μπαντ. Ωστόσο φέτος έχουμε στήσει μια μπάντα κομμένη και ραμμένη για μεγάλες συναυλίες και δυνατά γλέντια. Με την βοήθεια του μαέστρου μας Γιάννη Ταυλά έχουμε φτιάξει ένα μουσικό αποτέλεσμα για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι.

Ποιο τραγούδι από τα παλιά και ποιο δικό σας περιγράφει αυτό που θα ζήσει το κοινό στις 7 Ιουλίου;

Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή και όλα τα ωραία μέχρι το πρωί, είναι ένας στίχος που εκφράζει τέλεια αυτό που θα συμβεί στην τεχνόπολη.

Μετά απ’ αυτό το live ετοιμάζετε κάτι άλλο;

Τα σχέδια δεν σταματούν ποτέ. Παράλληλα με το λαιβ θα τρέχει και η καλοκαιρινή μας περιοδεία που θα γυρίσουμε σχεδόν όλη την χώρα. Μόλις χαλαρώσουμε λίγο από τα λαιβ έχουμε στόχο να εστιάσουμε σε δική μας δισκογραφία.

INFO

ΓΙΑΓΚΙΝΗΔΕΣ

Full Band

Το Γλέντι των Ονείρων μας

Τρίτη 7 Ιουλίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πώληση εισιτηρίων: ΕΔΩ

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00 | Ώρα έναρξης: 21:00

Μουσικοί επι σκηνής:

Γιάννης Ταυλάς

Παναγιώτης Βραχιολίδης

Αποστόλης Παρασκευαΐδης

Τεχνικός ήχου: Τάσος Τσομπάνης.

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Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications

