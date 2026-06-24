Η Nikon ανακοινώνει δωρεάν επέκταση εγγύησης πέντε ετών για φακούς NIKKOR με μοντούρα Z

Η Nikon ανακοινώνει τη δωρεάν επέκταση εγγύησης 5 ετών για όλους τους φακούς NIKKOR με μοντούρα Z, που αγοράστηκαν από την 1η Μαρτίου 2026 και έπειτα.

Με την αγορά ενός νέου φακού NIKKOR μοντούρας Z αυξάνεται το αίσθημα σιγουριάς, καθώς ο φακός θα καλύπτεται από τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν στα πρώτα πέντε χρόνια χρήσης.1

Η επέκταση εγγύησης ισχύει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και καλύπτει τους φακούς NIKKOR Z που έχουν αγοραστεί από καταστήματα εξουσιοδοτημένων εμπόρων λιανικής πώλησης της Nikon στην Ευρώπη.

Όλοι οι φακοί NIKKOR με μοντούρα Z καλύπτονται από τη νέα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των kit φακών και των teleconverter. Κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου εγγύησης, εφόσον μια αξίωση πληροί τις προϋποθέσεις, ο φακός θα επισκευαστεί δωρεάν από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς της Nikon.

Οι πελάτες χρειάζεται απλώς να δηλώσουν το προϊόν φακού NIKKOR Z μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς μέσω μιας εύκολης ηλεκτρονικής διαδικασίας ώστε να καλυφθεί για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.

Για να ενεργοποιηθεί η επέκταση εγγύησης, οι πελάτες θα πρέπει να καταχωρίσουν τον φακό τους εντός 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής μέσω του QR code που βρίσκεται στη συσκευασία των φακών NIKKOR Z. Η εγγραφή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και υπόκειται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος. Για φακούς που έχουν αγοραστεί από την 1η Μαρτίου 2026 έως και την ημερομηνία ανακοίνωσης του προγράμματος, η περίοδος εγγραφής παρατείνεται και η καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή έως 30/09/2026.

Η Nikon σχεδιάζει και κατασκευάζει φακούς NIKKOR για περισσότερα από 90 χρόνια, προωθώντας την καινοτομία στην επιστήμη των οπτικών συστημάτων, παράλληλα με την αφοσίωση στα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. Αυτή η εκτεταμένη δωρεάν εγγύηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της Nikon στη διαρκή ποιότητα των φακών NIKKOR.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: https://www.nikoneurope.com/extended-warranty/

Κάνετε την εγγραφή σας εδώ: https://www.damkalidis.gr/Nikon-Register