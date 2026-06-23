Οι Βρετανοί ζουν το ίδιο δράμα με εμάς και το σουβλάκι

Η κρίση ακρίβειας μετατρέπει το λαϊκό fast food (fish & chips, σουβλάκι) σε είδος πολυτελείας. Πώς ο πληθωρισμός αλλάζει τις παραδόσεις.

Η εποχή που το γρήγορο φαγητό αποτελούσε το καταφύγιο του οικονομικά πιεσμένου καταναλωτή περνάει ανεπιστρεπτί, με τα εμβληματικά εθνικά street food να βιώνουν μια πρωτοφανή κρίση ταυτότητας και τιμών.

Στο Φάλμουθ της Κορνουάλης, το διάσημο κατάστημα Harbour Lights προχώρησε πρόσφατα σε ένα ριζοσπαστικό πείραμα, αφαιρώντας πλήρως τον παραδοσιακό μπακαλιάρο από το μενού του για μια εβδομάδα και αντικαθιστώντας τον με εναλλακτικές όπως το κόλεϊ, το πόλακ και το νεοζηλανδικό χόκι.

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