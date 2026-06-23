Οι τελευταίες πένες των ΗΠΑ πωλήθηκαν για 16 εκατ. δολάρια

Η κατάργηση της αμερικανικής πένας εκτόξευσε το ενδιαφέρον των συλλεκτών. Ορισμένα σπάνια μονόλεπτα μπορεί να αξίζουν από χιλιάδες έως εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Λίγους μήνες μετά τη διακοπή παραγωγής του νομίσματος του ενός σεντ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τελευταίες πένες που κόπηκαν από το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ πωλήθηκαν σε δημοπρασία έναντι περισσότερων από 16 εκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον τόσο στους συλλέκτες όσο και σε όσους διατηρούν παλιά νομίσματα στα συρτάρια τους.

Μετά την παύση της παραγωγής της πένας τον Νοέμβριο του 2025, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ αποφάσισε να διαθέσει σε δημοπρασία τα τελευταία μονόλεπτα που κατασκευάστηκαν. Συνολικά πωλήθηκαν 232 σετ, καθένα από τα οποία περιλάμβανε τρία νομίσματα, αποφέροντας 16,76 εκατομμύρια δολάρια έπειτα από τέσσερις ώρες έντονων προσφορών. Τα τρία τελευταία νομίσματα που βγήκαν από τη γραμμή παραγωγής έφτασαν από μόνα τους τις 800.000 δολάρια.

Ο Τζον Κραλίεβιτς, διευθυντής του τμήματος αμερικανικών νομισμάτων του οίκου Stack's Bowers, δήλωσε εντυπωσιασμένος από το ενδιαφέρον που προκάλεσε η δημοπρασία. «Παρακολουθώ δημοπρασίες νομισμάτων εδώ και 40 χρόνια και μπορώ να πω ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο, γιατί απλώς δεν έχει υπάρξει ξανά κάτι αντίστοιχο», ανέφερε σύμφωνα με το Associated Press.

Γιατί σταμάτησε η παραγωγή της πένας

Η απόφαση για τον τερματισμό της παραγωγής του νομίσματος ελήφθη αφού διαπιστώθηκε ότι το κόστος κατασκευής κάθε πένας ήταν υπερδιπλάσιο της ονομαστικής της αξίας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έλλειψη κερμάτων στην αγορά, με αρκετές επιχειρήσεις να αναζητούν νέους τρόπους διαχείρισης των συναλλαγών με μετρητά.Πολλοί λιανοπωλητές άρχισαν να στρογγυλοποιούν τα ποσά στην πλησιέστερη αξία των πέντε σεντς, γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις δημιούργησε αντιδράσεις από καταναλωτές.

Πώς να αναγνωρίσετε μια σπάνια πένα

Οι τελευταίες πένες που δημοπρατήθηκαν φυλάχθηκαν εξαρχής για συλλεκτικούς σκοπούς, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά απίθανο να βρεθούν στην κυκλοφορία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να κάνουν ένα νόμισμα ιδιαίτερα πολύτιμο για τους συλλέκτες:

Το σύμβολο Ω (Ωμέγα) σε πένα του 2025, αριστερά από τον ώμο του Αβραάμ Λίνκολν .

σε πένα του 2025, αριστερά από τον ώμο του . Το γράμμα «S» σε συνδυασμό με συγκεκριμένες χρονολογίες, όπως το 1931 ή το 2021, που υποδηλώνει κοπή στο Νομισματοκοπείο του Σαν Φρανσίσκο .

σε συνδυασμό με συγκεκριμένες χρονολογίες, όπως το 1931 ή το 2021, που υποδηλώνει κοπή στο . Τα αρχικά «V.D.B.» στην πίσω όψη του νομίσματος, τα οποία ανήκουν στον σχεδιαστή Βίκτορ Ντέιβιντ Μπρένερ.

στην πίσω όψη του νομίσματος, τα οποία ανήκουν στον σχεδιαστή Βίκτορ Ντέιβιντ Μπρένερ. Οι πένες του 1922 χωρίς το γράμμα «D» , γνωστές ως «plain cents».

, γνωστές ως «plain cents». Νομίσματα που δεν έλκονται από μαγνήτη , καθώς ορισμένες σπάνιες χάλκινες εκδόσεις μπορούν να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλές αξίες.

, καθώς ορισμένες σπάνιες χάλκινες εκδόσεις μπορούν να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλές αξίες. Πένες με χρονολογία 1944 που έλκονται από μαγνήτη . Πρόκειται για σπάνια σφάλματα κοπής, καθώς κατασκευάστηκαν από ατσάλι αντί για χαλκό. Ένα τέτοιο νόμισμα πωλήθηκε το 2021 έναντι 408.000 δολαρίων .

. Πρόκειται για σπάνια σφάλματα κοπής, καθώς κατασκευάστηκαν από ατσάλι αντί για χαλκό. Ένα τέτοιο νόμισμα πωλήθηκε το 2021 έναντι . Οι συλλέκτες ζουν τη δική τους «χρυσή εποχή»

Η εκτόξευση των τιμών έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για τη συλλογή νομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν με χιούμορ την ξαφνική άνοδο της αξίας των παλιών κερμάτων, με αρκετούς να δηλώνουν ότι ήρθε η ώρα να ψάξουν ξανά τα βάζα, τα συρτάρια και τις συλλογές τους.

Για πολλούς συλλέκτες, η κατάργηση της πένας δεν σηματοδότησε το τέλος ενός νομίσματος, αλλά την αρχή μιας νέας εποχής για τη συλλεκτική αγορά.

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