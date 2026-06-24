Ηλιοβασίλεμα & PATRÓN palomas: Ένα αξέχαστο sunset dinner στο Beefbar Athens

Μερικά καλοκαιρινά βράδια μοιάζουν βγαλμένα από κινηματογραφική ταινία.

Έτσι, τις προάλλες, το χρυσοκόκκινο φως του ηλιοβασιλέματος, η θαλασσινή αύρα και τα paloma cocktails με PATRÓN super premium tequila δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για ένα αξέχαστο sunset dinner στο Beefbar, το γνωστό εστιατόριο μέσα στο εμβληματικό συγκρότημα του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Καθώς ο ήλιος έδυε στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, λαμπεροί celebrities, influencers, εκπρόσωποι των media και φίλοι του brand, μαυρισμένοι και ντυμένοι σε sunset-inspired αποχρώσεις, κατέφθασαν την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο sun-kissed μεγάλο μπαλκόνι του Beefbar, όπου η μαγική θέα στον Σαρωνικό και οι ζεστές αποχρώσεις του ουρανού έγιναν μέρος μιας ολόκληρης εμπειρίας που συνδύαζε την πιο σύγχρονη εκδοχή της πολυτέλειας με το αυθεντικό μεξικανικό spirit της τεκίλας PATRÓN.

Η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Κέισι Μίζιου και άλλα αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο της μόδας, της ψυχαγωγίας, της δημοσιογραφίας και των social media συναντήθηκαν εκεί με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουν ένα προσεκτικά επιμελημένο μενού γεύσεων, που συνοδευόταν από τρεις διαφορετικές εκδοχές της πολύ δημοφιλούς Paloma με βάση την PATRÓN super premium tequila: Patrón Perfect Paloma, Smoky Paloma και Piggy Paloma. Και οι τρεις Patrón palomas εντυπωσίασαν τους καλεσμένους με τη γεύση τους, αποδεικνύοντας ότι τα καλύτερα tequila cocktails ξεκινούν πάντα από την πρώτη ύλη.

Δροσερές, αρωματικές, άψογα ισορροπημένες και απόλυτα καλοκαιρινές, οι PATRÓN Palomas, το πιο αγαπημένο cocktail της εποχής, αποτέλεσαν τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της βραδιάς, συνοδεύοντας κάθε στιγμή, από τις πρώτες αφίξεις έως το τελευταίο cheers για «Καλό καλοκαίρι!». Μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό με πολύχρωμες μεξικανικές αναφορές στη διακόσμηση, αλλά και την ξεχωριστή κοσμοπολίτικη και κομψή αύρα του Beefbar, η βραδιά κύλησε με γέλια, μουσική και αυθόρμητες στιγμές , που έφεραν ιδανικά την ενέργεια και την ουσία του ελληνικού καλοκαιριού στο απόγειό του.

Λίγο πριν το φινάλε του δείπνου, η βραδιά έκρυβε μία ακόμη ευχάριστη έκπληξη. Οι καλεσμένοι δοκίμασαν την τύχη τους μέσα από μια πρωτότυπη scratch-card λοταρία με έπαθλο ένα μοναδικό ταξίδι στην εμβληματική PATRÓN Hacienda στο Μεξικό. Η αγωνία για τον μεγάλο νικητή και ο ενθουσιασμός που δημιούργησε ο διαγωνισμός χάρισαν μία από τις πιο ζωντανές και αξέχαστες στιγμές της βραδιάς.

Σχετικά με την PATRÓN Super Premium Tequila

Η PATRÓN super premium tequila παράγεται από 100% Weber Blue Agave και δημιουργείται στα υψίπεδα του Jalisco στο Μεξικό. Αναγνωρισμένη διεθνώς για την ποιότητα, την τεχνογνωσία και την καινοτομία της, η τεκίλα PATRÓN αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές ultra-premium tequila brands παγκοσμίως. Από τη χειροποίητη διαδικασία παραγωγής έως τις παραδοσιακές μεθόδους απόσταξης, κάθε φιάλη εκφράζει την αυθεντικότητα και το craftsmanship που χαρακτηρίζουν το brand.

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