Αγόρασε βάζο με 4 δολάρια και ανακάλυψε ότι ήταν θησαυρός των Μάγια 1.200 ετών

Γυναίκα στις ΗΠΑ αγόρασε ένα βάζο από κατάστημα μεταχειρισμένων ειδών για μόλις 4 δολάρια και χρόνια αργότερα ανακάλυψε ότι ήταν αρχαίο κειμήλιο των Μάγια.

Ένα βάζο αξίας περίπου 4 δολαρίων που βρισκόταν σε ράφι προσφορών ενός καταστήματος μεταχειρισμένων ειδών στο Μέριλαντ των ΗΠΑ τράβηξε την προσοχή της Άννα Λι Ντόζιερ, η οποία αποφάσισε να το αγοράσει.

Χρειάστηκαν περίπου πέντε χρόνια μέχρι να ανακαλύψει ότι το οικονομικό αυτό απόκτημα δεν ήταν απλώς ένα διακοσμητικό αντικείμενο, αλλά ένα τεχνούργημα των Μάγια ηλικίας περίπου 1.200 ετών. Η ίδια εξέφρασε την έκπληξή της, χωρίς ωστόσο να αμφιβάλλει για το τι έπρεπε να κάνει στη συνέχεια, επιστρέφοντας άμεσα το βάζο στην κυβέρνηση του Μεξικού ώστε να ενταχθεί στις μουσειακές συλλογές της χώρας.

Η αγορά που έγινε τυχαία

Η Ντόζιερ, η οποία εργάζεται με κοινότητες στο Μεξικό ως υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον οργανισμό Christian Solidarity Worldwide, εντόπισε το βάζο στο κατάστημα 2A Thrift Store, κοντά στο ταμείο.

Την προσέλκυσε ο σχεδιασμός του, ο οποίος της έδινε έντονα μεξικανική αίσθηση. «Μου φαινόταν παλιό, αλλά όχι τόσο παλιό. Ίσως 20 ή 30 ετών», δήλωσε σχετικά με την αρχική της ανακάλυψη. «Μπορούσα να διακρίνω κάποια σύνδεση με το Μεξικό από την εμφάνισή του και, επειδή πρόκειται για μια χώρα με την οποία εργάζομαι και που σημαίνει πολλά για μένα, σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα όμορφο μικρό αντικείμενο για το σπίτι και μια υπενθύμιση του Μεξικού».

Η επίσκεψη στο μουσείο που αποκάλυψε την αλήθεια

Η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή τον Ιανουάριο του 2024, όταν η Ντόζιερ επισκέφθηκε το Εθνικό Μουσείο Ανθρωπολογίας στην Πόλη του Μεξικού κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού. «Ορισμένα από τα αντικείμενα που έβλεπα έμοιαζαν πάρα πολύ με αυτό που είχα στο σπίτι μου, πάνω στο ράφι», ανέφερε.Τότε ξεκίνησε η διαδικασία εξακρίβωσης της αυθεντικότητας του ευρήματος. Αρχικά απευθύνθηκε σε εργαζόμενους του μουσείου, οι οποίοι εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, προτρέποντάς την τελικά να επικοινωνήσει με τη μεξικανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον.

Η ίδια επέμεινε, στέλνοντας φωτογραφίες και μετρήσεις του βάζου στην πρεσβεία. Λίγο αργότερα έλαβε την απάντηση που επιβεβαίωσε τις υποψίες της. «Έλαβα ένα email που έλεγε: “Συγχαρητήρια, είναι αυθεντικό και θα θέλαμε να μας το επιστρέψετε”», δήλωσε.

Ένα κειμήλιο από την ακμή του πολιτισμού των Μάγια

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το βάζο χρονολογείται μεταξύ του 200 και του 800 μ.Χ., περίοδο κατά την οποία ο πολιτισμός των Μάγια βρισκόταν στο απόγειο της επιρροής του. Η Ντόζιερ δήλωσε απόλυτα πρόθυμη να επιστρέψει το αντικείμενο εκεί όπου ανήκει.

«Το να το επιστρέψω μου προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να το έβαζα στο eBay και να έβγαζα πολλά χρήματα», είπε. Μιλώντας στο WUSA, τόνισε ότι είναι «ενθουσιασμένη που έπαιξε έναν μικρό ρόλο στην ιστορία της επιστροφής του στην πατρίδα του».

Η επιστροφή στο Μεξικό

Ο πρέσβης του Μεξικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εστέμπαν Μοκτεζούμα Μπαραγκάν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ότι «ένας πολύτιμος μάρτυρας της ιστορίας των Μάγια επιστρέφει στο σπίτι του».

Όπως σημείωσε, χάρη στη Ντόζιερ, το «ιστορικό αυτό πετράδι» θα ενταχθεί στις μουσειακές συλλογές της χώρας. «Θα ήθελα να επιστρέψει στη θέση όπου πραγματικά ανήκει», δήλωσε η ίδια στο WUSA. «Αλλά ήθελα επίσης να φύγει από το σπίτι μου, γιατί έχω τρία μικρά αγόρια και ήμουν τρομοκρατημένη στη σκέψη ότι, έπειτα από 2.000 χρόνια, εγώ θα ήμουν αυτή που θα το κατέστρεφε».

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