Η γηραιότερη χελώνα του κόσμου μπήκε στα Guinness στα 194 της χρόνια: Η απίστευτη ιστορία του Τζόναθαν

Ο Τζόναθαν, η γιγάντια χελώνα των Σεϋχελλών, είναι 194 ετών και κατέχει τον τίτλο του γηραιότερου χερσαίου ζώου που ζει σήμερα στη Γη

Ο Τζόναθαν δεν είναι μια συνηθισμένη χελώνα. Θεωρείται το γηραιότερο εν ζωή χερσαίο ζώο στον κόσμο και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, γεννήθηκε γύρω στο 1832.

Η εντυπωσιακή ηλικία του, που φτάνει πλέον τα 194 χρόνια, του χάρισε ακόμη μία ξεχωριστή διάκριση, καθώς αναγνωρίστηκε επίσημα ως Guinness World Records ICON.

Ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας

Ο Τζόναθαν ανήκει στο είδος των γιγάντιων χελωνών των Σεϋχελλών, οι οποίες συνήθως ζουν έως περίπου 150 χρόνια. Ωστόσο, ο ίδιος έχει ξεπεράσει κατά πολύ το μέσο προσδόκιμο ζωής του είδους του.

Σήμερα ζει στο νησί της Αγίας Ελένης, στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό, όπου συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά ζωντανά πλάσματα του πλανήτη. Παράλληλα, θεωρείται το γηραιότερο γνωστό χελωνοειδές που έχει καταγραφεί ποτέ.

Γεννήθηκε πριν από τον Πύργο του Άιφελ και τη Βικτωριανή Εποχή

Η ηλικία του γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ζωής. Ο Τζόναθαν γεννήθηκε πριν από τη Βικτωριανή Εποχή στη Βρετανία, πριν κατασκευαστεί η Tower Bridge στο Λονδίνο και πριν υψωθεί ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα ζώο που έχει υπάρξει μάρτυρας σχεδόν δύο αιώνων ανθρώπινης ιστορίας. «Έχει επιβιώσει περισσότερο από κάθε άλλο ζωντανό πλάσμα στη στεριά» Ο κτηνίατρος της Αγίας Ελένης, Τζο Χόλινς, περιέγραψε τον Τζόναθαν ως έναν πραγματικά μοναδικό οργανισμό. «Είναι εκπληκτικό να σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο ευγενικός γίγαντας έχει επιβιώσει περισσότερο από κάθε άλλο ζωντανό πλάσμα στη στεριά, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και ολόκληρου του ανθρώπινου είδους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ιστορία του Τζόναθαν συνεχίζει να προκαλεί θαυμασμό σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς παραμένει το γηραιότερο γνωστό χερσαίο ζώο που ζει σήμερα στη Γη.

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